Washington - El presidente estadounidense Donald Trump le advirtió al Congreso que las investigaciones y las legislaciones no van bien juntas. Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dice que esas amenazas no tienen cabida, mientras sus correligionarios proceden con planes de investigar las declaraciones de impuestos, negocios y lazos de Trump con Rusia.

El jefe de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, el demócrata Adam Schiff, anunció una amplia investigación de la interferencia rusa en las elecciones del 2016 y de los intereses financieros de Trump en el extranjero.

El día después de que Trump esencialmente le presentó un ultimátum al Congreso en su discurso del Estado de la Unión, los demócratas parecen aún más determinados a realizar una supervisión de su gobierno y legislar sobre sus prioridades.

"El presidente no debería traer amenazas a la Cámara de Representantes”, dijo Pelosi a los reporteros, criticando a Trump por decir durante su informe presidencial que “las ridículas investigaciones partidistas” deberían concluir porque pudieran dañar la economía.

Pelosi dijo que el Congreso tiene la responsabilidad de proveer supervisión, bajo el sistema constitucional de controles y equilibrios, y sería negligente no hacerlo.

Schiff indicó que la investigación de su panel será abarcadora. Incluirá “la magnitud y el alcance” de la intervención rusa en la elección presidencial del 2016, la “extensión de cualquier lazo y coordinación” entre rusos y asociados de Trump, si elementos extranjeros trataron de ejercer palanca sobre Trump o su familia y sus asociados y si alguien ha tratado de obstruir cualquiera de las pesquisas pertinentes.

"Vamos a realizar nuestro trabajo y el presidente tiene que hacer el suyo”, dijo Schiff, e hizo notar que la investigación va a ir más allá de Rusia para incluir influencia por los saudíes “o cualquier otro".

Schiff agregó: “Nuestro trabajo consiste de asegurarnos de que la política de Estados Unidos esté impulsada por el interés nacional, no por lazos financieros ni otra forma de arreglo”.

Trump replicó de inmediato, llamando a Schiff un “político de segunda” que “no tiene bases para hacer eso”.

"Eso se llama hostigamiento presidencial”, dijo Trump en la Casa Blanca en un evento para anunciar su candidato para dirigir el Banco Mundial.

Luego de ocho años como la minoría, los representantes demócratas están manifestando su energía acumulada en un momento en el que el discurso anual de Trump a la nación careció de iniciativas propias.

La agenda demócrata se extiende más allá de la supervisión del gobierno de Trump y la interferencia electoral rusa, a asuntos básicos como empleos, salud pública y la economía, que les devolvieron la mayoría en la cámara baja. Pelosi dijo que ellos aún esperan trabajar con la Casa Blanca en prioridades compartidas, particularmente rebajar el costo de los medicamentos por prescripción e inversiones en infraestructura.

El miércoles, una comisión de la Cámara realizó una reunión sobre violencia con armas de fuego. Otras dos debatieron el calentamiento global. Y tres más analizaron la protección a personas con condiciones preexistentes y la Ley de Salud.

La Comisión de Relaciones Exteriores estaba debatiendo la guerra en Yemen y una resolución sobre poderes de guerra para suspender el involucramiento estadounidense en la coalición encabezada por Arabia Saudí.

El representante demócrata Elijah Cummings, jefe del panel de supervisión, dijo que Trump tiene que entender “que tiene que rendir cuentas”.

"No se trata de investigaciones partidistas”, dijo Cummings. “Todos tenemos que rendir cuentas. Y ha llegado un nuevo día”.

El remolino de actividades ha llevado un nuevo giro a los eventos en el nuevo Congreso. Los demócratas han tenido un arranque accidentado luego que el cierre federal de 35 días trabó su agenda.

Ahora que ya acabó el cierre federal más prolongado, la nueva mayoría está deseosa de cumplir sus promesas antes de que las próximas elecciones cambien de nuevo el foco.

Tras las elecciones intermedias de noviembre, Pelosi tomó la decisión calculada de abandonar una tradicional agenda de 100 días en favor de un regreso al proceso legislativo.

Eso es en parte un reconocimiento a la diversa mayoría demócrata, cuyos miembros tienen diferentes posiciones sobre diversos asuntos. Pero es también parte de los esfuerzos demócratas para revivir los procesos tradicionales de gobierno, en lugar de ir de crisis en crisis, como se había vuelto la norma cuando los republicanos fueron incapaces de controlar su ala conservadora. Bajo las nuevas reglas de la cámara baja, toda propuesta de ley debe pasar por una comisión antes de ser sometida a voto en el pleno.

James Curry, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Utah, dijo que los demócratas tienen un breve período para capturar la atención pública. “Ellos quieren mostrarles a los votantes que pueden legislar, que pueden gobernar, que pueden hacer las cosas que dijeron que iban a hacer”, dijo.

"La realidad es obviamente más complicada”, agregó.

Gran parte de las propuestas de ley de la cámara baja fracasarán en el Senado, donde los republicanos retienen el control. El líder de la mayoría senatorial republicana quiere asegurarse de que su cámara sirve como barrera para impedir que las propuestas demócratas lleguen al despacho de Trump.

Lo más probable es que la agenda legislativa siente el tenor para las próximas elecciones, en el 2020, cuando los votantes evaluarán no solamente el rendimiento de la nueva mayoría en la cámara baja sino también a cuál partido prefiere en la Casa Blanca.

Este mes, los demócratas esperan aprobar una radical reforma de las finanzas de campaña y las leyes de derecho al voto y seguidamente tornar su atención a leyes para expandir las revisiones de antecedentes para la venta y transferencia de armas.

En la Comisión de Recursos Naturales, grupos de niños, activistas ambientales y otros se presentaron para la primera de lo que el presidente Raúl Grijalva promete será un mes de audiencias sobre los efectos del calentamiento global en las comunidades costeras, parques nacionales y otras áreas bajo supervisión del panel.

"Hoy damos vuelta a la página, de la negación de los cambios climáticos a la acción sobre los cambios climáticos”, dijo Grijalva, demócrata.

El jefe de la Comisión de Asuntos Judiciales, el demócrata Jerrold Nadler, expresó su decepción por el hecho de que Trump no mencionó la violencia con armas de fuego en su discurso a la nación el martes por la noche.

"Es evidente en la energía de la concurrencia en esta sala, además de los millones de personas en el país que luchan por leyes sensatas de armas, que el público demanda una ley nacional”, dijo Naddler al inaugurar la audiencia.

Pero Doug Collins, el republicano de más rango en el panel, dijo que la medida de revisión de antecedentes es un “fraude” que promete protección contra la violencia con armas de fuego sin con seguirla.

El panel de inteligencia de la cámara baja votó el miércoles en favor de enviar las transcripciones de su previa pesquisa sobre interferencia rusa al fiscal especial Robert Mueller. Los republicanos concluyeron su investigación en marzo, diciendo que no había evidencia de conspiración ni colusión entre Rusia y la campaña de Trump. Los demócratas objetaron enérgicamente entonces diciendo que la decisión era prematura.

El voluminoso grupo de documentos incluirá transcripciones de las entrevistas al hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr.; su yerno Jared Kushner, su ex portavoz Hope Hicks y su ex guardaespaldas Keith Schiller. Hay decenas de transcripciones de otras entrevistas con asociados de Trump y ex funcionarios del gobierno de Obama.