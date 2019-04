Miami - La oficina del fiscal general en el condado de Broward difundió ayer una serie de cartas escritas desde la cárcel por NikolasCruz, autor confeso de la matanza de Parkland, a una chica que se contactó con él, en las que habla de casarse, tener hijos y también de lo que piensa sobre su posible ejecución.

Las cartas nunca llegaron a su destinataria, que, según fuentes citadas por los canales de televisión, se llama Miley y está radicada en Inglaterra, pues le fueron confiscadas el año pasado cuando Cruz tuvo una pelea con uno de sus carceleros.

En las 40 páginas de su correspondencia truncada con Miley, Cruz habla de su madre adoptiva, de lo mal que se comportaba en el colegio cuando era chico, y sobre su fantasía de casarse y tener hijos.

Parkland gunman Nikolas Cruz pens love letters from jail https://t.co/A8YLR9BMoA via @MailOnline ("He's Insane!") — Raul R. Duran (@thecompleteman4) 9 de abril de 2019

Su interés por las armas se nota hasta en los nombres elegidos para los tres hijos que espera tener con Miley, quien se contactó con él justo después de la matanza para confortarle.

Según dice, les llamaría Kalashnikov, Remington y Makarov.

Cruz, de 20 años, también expone lo que piensa acerca de la posibilidad de ser condenado a muerte por los asesinatos a tiros de 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018.

"Desearía poder estar juntos, pero en estas circunstancias no creo que ocurra. Pero tengo esperanza. Me hubiera gustado que mi vida fuera diferente. Pero no lo es y parte de mi desde que acaba, que ACABE (en mayúsculas) con la pena de muerte, dejando que alguien me inyecte un largo último sueño. Es algo de lo que me gustaría".

Cruz, que fue alumno de la escuela en la que perpetró la matanza pero fue expulsado por razones disciplinarias, le dice a Miley que le mire a los ojos pero le advierte de que "asustan".

Los escritos están acompañados de dibujos hechos en un estilo infantil.