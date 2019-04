Washington - El ex coordinador de Revitalización Noel Zamot dijo hoy que ha llevado “ante las autoridades apropiadas” sus denuncias de que el gobierno de Puerto Rico impidió proyectos de infraestructura críticas y compartió con terceros la propuesta de un inversionista.

Zamot hizo el comentario al ser preguntado por la congresista Nydia Velázquez (Nueva York) si ha acudido ante el FBI a presentar sus alegaciones.

Revive la vista

En un foro para inversionistas en San Juan, hace varias semanas, Zamot sostuvo que el deseo de control del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares sobre los proyectos críticos ha provocado el fracaso de la misión del Título V de la ley Promesa, que regula el trabajo del coordinador de Revitalización.

En una presentación ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Zamot recomendó hoy el nombramiento de un coordinador federal que controle los contratos relacionados con los fondos de emergencia que se entregan para mitigar los daños causados por el huracán María, ante “la falta de transparencia y efectividad” del gobierno de Puerto Rico en los procesos de hacer negocios.

Ni en su ponencia ni en la audiencia, Zamot ha hecho señalamientos en contra de nadie en específico.

Pero, hizo referencia a que “hay una percepción del sector privado –justificada debido a informes generalizados– que repartir contratos a aliados políticos ha sido una manera históricamente efectiva para el gobierno territorial retener poder político y aumentar el financiamiento al partido”.

Sigue aquí las incidencias de la vista:

Zamot sostuvo que dejó su cargo en la JSF –al cual renunció el pasado 15 de febrero– ante “la imposibilidad de trabajar en un entorno en el que las dificultades para hacer negocios causan la pérdida de capital privado que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico merecen desesperadamente”. No obstante, hizo énfasis en que los problemas en Puerto Rico a que hace referencia son estructurales y procesales, y “anteceden el actual gobierno territorial por décadas”.

“La falta de efectividad o transparencia no es algo que la actual administración en Puerto Rico se ha inventado. Ha sido heredada de décadas de lenta degradación y mala gestión de recursos federales y locales”, agregó al indicar que en sus funciones en la JSF no buscó quitarles responsabilidades de política pública a funcionarios electos. Pero, dijo que como exmilitar y ejecutivo “no puedo ignorar situaciones en que los recursos nacionales no se usan adecuadamente”.

Como ejemplos, Zamot mencionó el bajo aprovechamiento académico y salario de los maestros, a pesar de que dice que el gobierno de Puerto Rico invierte $1,800 más por estudiante en educación que el promedio de los 50 estados, la alta tasa criminal en la isla y que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “utiliza aproximadamente seis veces más empleados por megavatios generados que corporaciones públicas comparables en Estados Unidos continentales”.

Debido a sus denuncias recientes, Zamot acapara parte de la atención en torno a la audiencia de hoy del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la reconstrucción y privatización de la AEE.

En su ponencia, Zamot reiteró que, durante su tiempo como coordinador de Revitalización, la Junta aceptó propuestas para invertir $9,100 millones en capital privado, pero solo pudieron adelantar uno, lo que representa un 0.2% de las iniciativas recibidas.

“Desafortunadamente, pudimos designar un solo proyecto de esos, un proyecto de vivienda pública de $25 millones que abordaba tanto el transporte urbano como las necesidades de vivienda emergentes tras (el huracán María)”, agregó.

El coordinador de recuperación que recomienda debería estar presente “en cualquier actividad de contratación que utilice fondos federales para la recuperación”.