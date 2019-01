Nueva York - Las autoridades de Nueva York anunciaron hoy un plan para garantizar la atención médica universal de sus ciudadanos, incluidos los indocumentados, una ciudad donde se calcula que en torno a 600,000 personas no cuentan con seguro médico.

"La atención médica es un derecho, no un privilegio reservado a aquellos que pueden pagarlo", aseguró el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, citado en un comunicado de la Alcaldía.

Health care is a human right. Join me in the Bronx to discuss our plan to guarantee care for all New Yorkers. https://t.co/u8IL0X44bQ