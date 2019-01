Washington - En un mensaje en el hemiciclo, la congresista demócrata Nydia Velázquez denunció hoy las amenazas del presidente Donald Trump de quitarle fondos a Puerto Rico y otras jurisdicciones para financiar el muro con México, y que el cierre parcial del gobierno federal pueda retrasar más la entrega de ayuda.

Velázquez hizo referencia a una notificación del 9 de enero del Departamento de Vivienda federal (HUD) en la que se informa que la revisión de planes de acción enmendados presentados por Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, relacionados a los fondos CDBG-DR, requerirán un período adicional de 15 días.

Just spoke on the House floor about how the #TrumpShutdown is harming federal workers - and now being used as an excuse by @HUDgov to slow previously approved funds for recovery in #PuertoRico. @realdonaldtrump must stop playing politics with Americans' lives & end the shutdown! pic.twitter.com/OfC2uqTFpm