El cantante urbano Ozuna y la congresista de origen boricua Alexandria Ocasio Cortez fueron escogidos por la revista Time como unas de las 100 personalidades más influyentes que destaca anualmente la prestigiosa publicación.

Ozuna, de 27 años, figura en el listado con artistas del calibre de Ariana Grande, Yalitza Aparicio, Glenn Close, BTS, Rami Malek, entre otros.

La famosa revista incluye en el listado a artistas, pero también a líderes políticos, deportistas y personalidades de diferentes partes del mundo.

El reguetonero Daddy Yankee fue el escogido para redactar una breve reseña sobre el cantante.

Yankee recordó en el escrito los primeros pasos de Ozuna en la música al destacar el momento en que el joven cantante visitó su estudio para pedirle que hicieran un “remix” de la canción “No quiere enamorarse”.

“Lo que me llamó la atención fue su tenacidad, su voz sublime y única, y su unidad. No tuvo miedo de pedirle a una superestrella que fuera parte de su récord. Él me dio esta vibra, veo un reflejo de mí mismo en mis comienzos. Pude ver que tenía el poder de convertirse en una estrella”, sostuvo en la reseña.

Asimismo, Yankee describió a Ozuna como “un limpiabotas convertido en adulto”.

Ozuna, conocido como “El negrito de ojos claros” comenzó su carrera a los 12 años publicando vídeos de su música en la red social YouTube.

Su carrera catapultó en 2014 cuando lanzó la canción “La ocasión” que lo llevó al estrellato. Desde entonces, cada una de sus canciones, incluido su más reciente producción discográfica “Aura”, han estado acompañadas del éxito.

“A pesar de que ha batido récords, tiene el espíritu de ser más grande”, sostuvo Yankee sobre Ozuna.

Este importante reconocimiento para la carrera del cantante llega en el mismo momento en que la figura de Ozuna ha relucido en varias investigaciones criminales en Puerto Rico por el asesinato del narcotraficante Tonka y la muerte a balazos del trapero Kevin Fret.

Asimismo, la distinción llega tras la publicación de un vídeo pornográfico en el que aparece Ozuna y por el que presuntamente fue víctima de una extorsión.

Sin embargo, el cantante se ha mantenido activo con sus presentaciones artísticas en y fuera de Puerto Rico. Recientemente, fue galardonado también con el premio Artista del Año en los Premios Tu Música Urbano que se celebraron por primera vez en marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Por otra parte, la congresista demócrata de origen boricua Alexandria Ocasio Cortez también fue seleccionada como una de las 100 personalidades más influyentes de Time.

La representante por Nueva York en el Congreso de Estados Unidos ganó la elección en noviembre de 2018 a sus 29 años tras convertirse en una de las figuras más vocales del Partido Demócrata.

Ocasio Cortez, que es la mujer congresista más joven, venció al candidato republicano Anthony Pappas.

Nacida y criada en el Bronx, de madre puertorriqueña y padre del Sur del Bronx, Ocasio Cortez presentó una campaña en la que se identificó desde el inicio como demócrata socialista, buscando ser voz de las familias trabajadoras.

Su reseña en la revista Time fue escrita por la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien dijo que la congresista Ocasio Cortez les recuerda a los estadounidenses que “el verdadero poder aún está en las personas”.

“Hace un año, ella estaba tomando órdenes a través de un bar. Hoy en día, millones están tomando señales de ella”, sostuvo en su escrito.