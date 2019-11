Washington - Cinco congresistas republicanos – encabezados por Rob Bishop (Utah)- se expresaron esta semana en defensa del controvertido acuerdo preliminar para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Al mismo tiempo, solicitaron al presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), y a sus compañeros demócratas Nydia Velázquez (Nueva York) y Darren Soto (Florida) que retiren el recurso de “amigo de la corte” con el cual han objetado ese acuerdo.

En una carta enviada el martes a Grijalva, Velázquez y Soto, los cinco republicanos indicaron que la oposición que presentan los legisladores demócratas “amenaza no solo con descarrilar la reestructuración financiera y, por lo tanto, retrasar la reconstrucción de la red (eléctrica), sino que envía un mensaje claro a las partes de que no tiene sentido tratar de resolver de manera constructiva las diferencias, pues incluso los acuerdos negociados no estarán inmunes a manipulación política de parte del Congreso”.

A finales de mes, Grijalva, Velázquez y Soto – miembros del Comité de Recursos Naturales, con jurisdicción primaria sobre la Isla-, indicaron que el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE no apoya “la calidad de vida y la prosperidad económica en Puerto Rico”.

Los cinco republicanos que firman la carta son Bishop, y sus colegas Don Young (Alaska), Jody Hice (Georgia), Bruce Westerman (California) y la delegada de Samoa americana, Aumua Amata Radewagen.

“El Congreso delegó autoridad a la Junta de Supervisión Fiscal y debe permitírsele hacer su trabajo”, indicaron los cinco republicanos, que también son miembros del Comité de Recursos Naturales.

Bajo el acuerdo preliminar de reestructuración de la AEE, el recorte de la deuda de la empresa pública quedaría en 32.5%, pero puede bajar a 22.5% si mejoran las finanzas de la AEE.

Los expertos dicen que el recorte debería ser un 80%, y provocar un aumento de 47% en las tarifas de cara al 2024.

"El acuerdo impondría aumentos de tarifas insoportables para los consumidores y empresas, debilitando aún más la economía de Puerto Rico y alimentando la emigración adicional de la Isla", indicó entonces la congresista Velázquez, puertorriqueña que preside el Comité de Pequeñas Empresas.