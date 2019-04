Washington - El Senado estadounidense suspendió esta tarde sus sesiones hasta el 29 de abril, sin lograr un acuerdo sobre las propuestas pendientes relacionadas a los fondos de emergencia para Puerto Rico, lo que ha frenado el proyecto que busca asistir principalmente a los estados asolados por los más recientes desastres naturales.

En un mensaje en el hemiciclo, el líder de la minoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), reafirmó hoy sus críticas a los republicanos por no aceptar incluir fondos adicionales para Puerto Rico, más allá de los $600 millones en asistencia alimentaria que proponen los proyectos de ley.

“Se han negado a presentar una solución que sea seria y que pueda aprobar la Cámara de Representantes y el Senado… Escucharon la rabieta del presidente (Donald) Trump (en contra de otorgar más fondos a Puerto Rico) y han obedecido. Esto es antiamericano. No deberíamos escoger y elegir quién recibe ayuda en casos de desastres”, indicó Schumer.

Para el senador demócrata, los republicanos de estados afectados por recientes desastres naturales deberían tener “el valor de resistirse” a las exigencias del presidente Trump, quien no estaría dispuesto a firmar un proyecto que le entregue a la isla más de los $600 millones en asistencia nutricional.

Trump considera que Puerto Rico ha recibido suficiente dinero y que las autoridades de la isla son “incompetentes o corruptas”.

Los republicanos, por su parte, han culpado a los demócratas.” “Hicimos una oferta sustancial, seria”, dijo a principios de semana el presidente del Comité de Asignaciones del Senado, el republicano Richad Shelby (Alabama).

“Puerto Rico ha recibido dinero para desastres; Iowa, Nebraska y todos esos otros estados no han visto nada, y el Medio Oeste necesita alivio inmediato", dijo la senadora republicana Joni Ernst (Iowa) al diario The New York Times.

Los demócratas del Senado, que en total proponen $1,067 millones en nuevas asignaciones para la isla, sostienen que la oferta hecha el pasado fin de semana por los republicanos no incluía fondos adicionales a los $600 millones en asistencia alimentaria.

Schumer habría presentado el miércoles al líder de la mayoría republicana la posibilidad de aprobar una medida sin iniciativas sustantivas que permita referir el debate a un comité de conferencia de ambas cámaras del Congreso. Según un funcionario legislativo, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky), no ha respondido.

Los republicanos defienden una legislación que asigna cerca de $13,500 millones en fondos para mitigar recientes desastres naturales. Ese proyecto le asignaría a Puerto Rico $600 millones en fondos de asistencia alimentaria y $5 millones para financiar un estudio sobre el impacto de ese tipo de ayuda.

El proyecto que ahora defienden los demócratas del Senado, además de los fondos de asistencia alimentaria, incluye $304.3 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) y $157.7 millones para proyectos de infraestructura de agua.

Los demócratas también quieren un lenguaje que ordene al Departamento de Vivienda federal (HUD) desembolsar en 90 días los casi $20,000 millones en fondos CDBG-DR prometidos Puerto Rico, de los cuales se han recibido $1,507 millones.

En enero pasado, la Cámara baja, de mayoría demócrata, ratificó un proyecto que además de los fondos en asistencia alimentaria, otorga a la isla una nueva dispensa en el pareo de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) para obtener reembolsos por medidas de emergencia relacionadas con el huracán María y $25 millones para la restauración del caño Martín Peña.

En su mensaje, el senador Schumer indicó que sus propuestas tienen el apoyo del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, por su parte, ha pedido aprobar el proyecto republicano del Senado, con la idea de que el asunto se resuelva en un comité de conferencia del Congreso.