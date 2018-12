Atlanta— Una avioneta se estrelló el jueves cerca de un pequeño aeropuerto en Atlanta y nadie sobrevivió, informaron autoridades.

El Departamento de Bomberos de la ciudad trataba de determinar cuánta gente iba a bordo, pero en un escueto comunicado confirmó que no hubo sobrevivientes del siniestro ocurrido cerca del Aeropuerto del Condado Fulton.

ATLANTA PLANE CRASH --

WHAT WE KNOW:



--3 dead

-- Plane took off from Fulton County Airport

-- One home sustained damage

-- Plane came down in football field and was completely destroyedhttps://t.co/hsSlu9BUms pic.twitter.com/7xLLx5Jyce