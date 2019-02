Washington - El líder de la minoría demócrata del Senado estadounidense, Charles Schumer (Nueva York), afirmó hoy que al tener como invitado especial al gobernador Ricardo Rosselló para el mensaje del presidente Donald Trump sobre el estado de la Unión, ha querido destacar que “la recuperación de Puerto Rico está lejos de terminar”.

President Trump will report tonight on the state of our union. But, the state of the Trump economy is failing America’s middle class. The state of the Trump healthcare system is failing American families. The state of the Trump Administration is chaos. https://t.co/TFZmaoD2Jw

“Su presencia será un importante recordatorio para el presidente y los republicanos del Congreso de nuestro deber para con nuestros conciudadanos en Puerto Rico que aún trabajan para reconstruir sus vidas y comunidades, 16 meses después” del huracán María, indicó Schumer.

El gobernador Rosselló ha indicado que aprovechará su viaje para reunirse con líderes del Congreso y del gobierno de Trump en torno a la asistencia federal para mitigar los daños causados por el ciclón y el financiamiento del plan de salud del gobierno.

Schumer sostuvo que espera dialogar hoy con Rosselló sobre “que más se necesita hacer y cómo garantizar que el Congreso y la administración de Trump hagan lo necesario para apoyar los esfuerzos” a favor de la recuperación de Puerto Rico.

El presidente Trump tiene previsto ofrecer su mensaje esta noche, a partir de las 10:00 p.m., hora de Puerto Rico (9:00 p.m., hora del este), en momentos en que el Congreso aún discute cómo financiar todo el presupuesto del gobierno federal para el año fiscal 2019.

I see Schumer is already criticizing my State of the Union speech, even though he hasn’t seen it yet. He’s just upset that he didn’t win the Senate, after spending a fortune, like he thought he would. Too bad we weren’t given more credit for the Senate win by the media!