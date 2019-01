Nueva Orleáns—Tiroteos en dos comunidades en Louisiana dejaron cinco personas muertas, informaron las autoridades. La Policía identificó al sospechoso, que sigue suelto.

Las balaceras ocurrieron el sábado en la mañana en las iglesias de Ascension y Livingston, a 70 millas de oeste de Nueva Orleáns.

UPDATE: Dakota Theriot, 21, has been identified as the at-large suspect after 5 people were shot and killed in Louisiana https://t.co/rCY51yneMb pic.twitter.com/VanbKZmbSk