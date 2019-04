Londres - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará una visita de Estado al Reino Unido en junio, anunció este martes el palacio de Buckingham.





El viaje tendrá lugar entre el 3 y el 5 de junio y el presidente estadounidense estará acompañado de su mujer, Melania Trump, según explicó la residencia oficial de la reina Isabel II.

The President of The United States of America, President Donald J. Trump, accompanied by Mrs Melania Trump, has accepted an invitation from Her Majesty The Queen to pay a State Visit to the UK. pic.twitter.com/e3ANW9bUKa — The Royal Family (@RoyalFamily) 23 de abril de 2019









El mandatario estadounidense hizo en julio del año pasado una "visita de trabajo" al Reino Unido que fue recibida con protestas masivas en la capital británica.

La primera ministra británica, Theresa May, se reunirá con el republicano Trump, quien asistirá a la ceremonia del 75 aniversario de la Batalla de Normandía que tendrá lugar en Portsmouth (sur de Inglaterra).

"Es una oportunidad de fortalecer nuestra ya cercana relación", aseguró hoy la dirigente conservadora.

"Estoy orgullosa de que el Reino Unido vaya a acoger a representantes de las naciones aliadas para conmemorar el sacrificio y reconocer la extraordinaria cooperación que hicieron posible el desembarco de Normandía", agregó.

Líderes de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Grecia, Eslovaquia y la República Checa también han sido invitados a la celebración.

La "premier" británica ofreció a Trump por primera vez visitar el país durante una visita a la Casa Blanca en enero de 2017, cuando el presidente estadounidense llevaba apenas unos días en el cargo.

Las manifestaciones en contra de la "visita de trabajo" del presidente estadounidense en julio de 2018 movilizaron a decenas de miles de personas en todo el Reino Unido, unas protestas que se convirtieron en las más multitudinarias desde las de 2003 contra la guerra de Irak.