El presidente Donald Trump recurrió el viernes a Twitter para circular una teoría popular entre los derechistas estadounidenses, de que el Departamento de Justicia sembró espías en su campaña electoral y que ahora está tendiéndole "una trampa".

El tuit de madrugada parecía redactado para desacreditar a la investigación del fiscal especial Robert Mueller, sobre si su campaña conspiró con el gobierno ruso. Trump ha calificado la investigación de "cacería de brujas".

"¡Cosas muy terribles"!, tuiteó el mandatario.

La semana pasada, la revista National Review mencionó la posibilidad de que había un espía del FBI dentro de la campaña de Trump. El artículo cita declaraciones del representante Devin Nunes, un republicano que es un partidario férreo de Trump y titular de la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes, quien pidió información sobre una fuente del FBI en la investigación sobre Rusia.

El New York Times reportó esta semana que por lo menos un informante del gobierno se reunió varias veces con Carter Page y George Papadopoulos, ambos asesores de política exterior para la campaña de Trump. El diario atribuye esa información a funcionarios y exfuncionarios del FBI.

En un tuit el jueves, Trump citó el artículo de National Review diciendo que la fuente del FBI era realmente "un informante secreto dentro de la campaña".

"¡De ser así, esto es peor que Watergate!", tuiteó.

En su tuit del viernes, Trump volvió a mencionar el tema, esta vez citando a David Asman, presentador de noticias de Fox Business, un canal que da cobertura favorable al presidente: "Al parecer el Departamento de Justicia sembró un espía en la campaña de Trump. Esto nunca se ha hecho antes y de ser cierto, confirma que están dispuestos a hacerlo todo para tenderle una trampa a Donald Trump a fin de procesarlo por delitos que no cometió".

“Apparently the DOJ put a Spy in the Trump Campaign. This has never been done before and by any means necessary, they are out to frame Donald Trump for crimes he didn’t commit.” David Asman @LouDobbs @GreggJarrett Really bad stuff!