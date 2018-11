Washington - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con negarse a cooperar con los demócratas en temas legislativos si inician investigaciones en su contra desde la Cámara de Representantes federal, y pronosticó que si eso ocurre, le otorgará puntos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

Relacionados: Trump enfrenta a periodista: "Eres una persona terrible"

"Si eso ocurre (y me investigan), vamos a hacer lo mismo (contra los demócratas desde el Senado), y el gobierno se paralizará, y les echaré la culpa", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Y eso probablemente será mejor para mí políticamente. Creo que sería extremadamente bueno para mí políticamente, porque creo que soy mejor en ese juego que ellos", agregó.

El mandatario dijo que espera trabajar de forma "bipartidista" con los demócratas en temas como la infraestructura y la sanidad, pero advirtió que no lo hará si la oposición usa su nuevo poder para investigarle en relación con sus declaraciones de impuestos o con la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

"No podemos hacer ambas cosas simultáneamente", indicó en referencia a la cooperación legislativa y las investigaciones.

Trump había amenazado poco antes en un tuit con usar el control republicano del Senado para abrir investigaciones contra los demócratas por "filtración de información confidencial" y otros temas, en caso de que la oposición decida indagar sobre él.

Además, agregó, los demócratas no tienen "nada, cero" de información comprometedora contra él.

El mandatario alabó a la que probablemente será la próxima presidenta de la Cámara de Representantes, la actual líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi, a la que había criticado duramente durante la campaña electoral.

In all fairness, Nancy Pelosi deserves to be chosen Speaker of the House by the Democrats. If they give her a hard time, perhaps we will add some Republican votes. She has earned this great honor!