¿Crédito contributivo por gastos veterinarios? Conozca el alcance de esta propuesta que se discute en la Legislatura

“Hay personas que, muchas veces, aman a sus mascotas, pero limitan sus visitas por falta de dinero, y (dicen) ‘si no es una emergencia, no vamos a llevar al animal’. Muchas veces, en las emergencias, es que fallecen los animales” , expresó Luna.

La pieza legislativa advierte que un individuo no podrá beneficiarse del crédito contributivo más de una vez por año fiscal. De convertirse en ley, la medida entraría en vigor para el periodo contributivo de 2025.

Visitas al veterinario “sin miedo”

La veterinaria Luna explicó que, en Puerto Rico, no hay precios fijos y que los costos de los servicios veterinarios varían por área geográfica. La visita al veterinario puede costar entre $20 y $50, pero a ello se le suma el costo de pruebas diagnósticas, de rutina, vacunas, medicamentos.

Esa medicina preventiva es esencial, y en Puerto Rico no se ve mucho por el alto costo de los veterinarios

“Esa medicina preventiva es esencial, y en Puerto Rico no se ve mucho por el alto costo de los veterinarios. [...] Poder reflejar ese gasto puede servir de impulso para que las personas visiten una clínica veterinaria sin ese miedo. Ojalá así sea”, opinó. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de que las personas conozcan y consideren adquirir un plan médico para sus mascotas.

Contrarreloj la aprobación de la medida

Asimismo, aunque el funcionario consideró que la pieza no ponía a la agencia “en posición de conocer cuánto es el gasto exacto por servicios veterinarios en Puerto Rico”, indicó que, al estimar que el 25% de 1.6 millones de hogares tienen mascotas -utilizando los gastos veterinarios informados en el Impuesto sobre las Ventas y Uso- “el efecto fiscal estimado del crédito” sería de unos $80 millones anuales.

El Nuevo Día solicitó comentarios de la JSF sobre la iniciativa. No obstante, la portavoz del ente fiscal, Sylvette Santiago, informó que, “hasta que la medida no culmine su trámite legislativo”, no podrían emitir un análisis completo.