Lloverá sobre mojado para todo Puerto Rico: meteorología advierte de otra ronda de aguaceros

La meteoróloga explicó que, aunque no se esperan acumulaciones significativas de precipitación en algunos municipios, cualquier cuerpo de agua que discurra desde la montaña por esos municipios podría experimentar inundaciones causada por la fuerte escorrentía.

“ Lo que sucede con el Río Grande de Manatí y el río Cibuco es que ellos reaccionan mucho a lo que ocurra en la zona de Corozal, Orocovis, Ciales, Morovis, y si les llueve cerca de esa área, esa agua descarga en sectores de Manatí, por lo tanto, quizás no haya llovido tanto en esa área de Manatí, pero el simple hecho de que haya llovido en la montaña, cuando esa agua se descarga, entonces genera inundaciones en estos municipios bajos ”, explicó.

“Eso no quiere decir que en el resto de la isla no vaya a llover. Tenemos ahora mismo que el radar Doppler muestra actividad de lluvia fuerte entre Culebra y la isla grande. Hay una tronada bastante intensa que está sobre las aguas y esa ya pronto se espera que afecte sectores del este, así que no hay que esperar a la tarde para ver que algunos sectores de la isla ya comiencen a ver lluvia”, pronosticó.