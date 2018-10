Washington - El presidente, Donald Trump, desmintió hoy que China y Rusia tengan intervenido su teléfono personal, una información que divulgó este miércoles The New York Times, que explicó que el mandatario sigue utilizando ese aparato pese a las advertencias de los servicios de inteligencia.

The New York Times has a new Fake Story that now the Russians and Chinese (glad they finally added China) are listening to all of my calls on cellphones. Except that I rarely use a cellphone, & when I do it’s government authorized. I like Hard Lines. Just more made up Fake News!