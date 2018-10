Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que evitará que el dinero asignado para mitigar el desastre causado por el huracán María sea utilizado por "los políticos ineptos" de la isla para financiar viejas obligaciones.

"El pueblo de Puerto Rico es maravilloso, pero los políticos ineptos están tratando de utilizar las enormes cantidades de financiamiento de huracanes / desastres para pagar otras obligaciones. ¡Los EE.UU. NO rescatarán las obligaciones pendientes y pendientes de pago con el dinero de asistencia para huracanes!", tuiteó esta mañana el presidente Trump.

Al parecer, Trump hace referencia a la deuda pública de Puerto Rico. En el pasado, Trump, quien recientemente le dio un "no absoluto" a la estadidad, había indicado que pudiera ser necesario tachar la deuda, lo que luego la Casa Blanca rechazó.

Las expresiones de Trump coinciden con la audiencia de hoy de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la que aprobó la nueva versión del plan fiscal del gobierno central y de la Universidad de Puerto Rico.

De inmediato, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le dio la razón a Trump.

The people of Puerto Rico are wonderful but the inept politicians are trying to use the massive and ridiculously high amounts of hurricane/disaster funding to pay off other obligations. The U.S. will NOT bail out long outstanding & unpaid obligations with hurricane relief money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2018

"Estoy de acuerdo con usted, señor presidente, por eso me opongo al escandaloso plan de la Junta de Supervisión que obstaculizaría gravemente la recuperación y el crecimiento de Puerto Rico", tuiteó.

Por su parte, el representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino, dijo durante la conferencia de prensa tras la reunión de la Junta, que el tuit del presidente fue contra el ente fiscal y no contra la administración de Rosselló.

I agree with you Mr. President, that’s why I’m opposing the Oversight Board’s outrageous plan that would severely hamper Puerto Rico’s recovery and growth. — Ricardo Rossello (@ricardorossello) October 23, 2018

Dijo que Trump se refirió en su tuit al plan fiscal y que el presidente está reaccionando al nuevo documento, a pesar de que Trump habla explícitamente a “políticos ineptos”.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, recalcó, por su parte, que el dinero federal no se usa para pagar la deuda, como insinúa Trump, sino que esos fondos solo se contemplan en las proyecciones económicas.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que “una buena parte de los ciudadanos americanos que residen en los estados tienen la misma opinión” del presiente de los Estados Unidos en referencia a sus expresiones de que los políticos de la Isla son unos “ineptos”.

“Que diga lo que le parezca”, agregó.

Massive amounts of federal assistance have been allocated in response to a massive and unprecedented catastrophe. We in Congress will provide the necessary oversight to ensure the money goes where we intended it to go. — Jenniffer González (@RepJenniffer) October 23, 2018

Entretanto, la comisionada Jenniffer González, sin pasar juicio sobre las denuncias de Trump en contra de los líderes políticos puertorriqueños, afirmó en Twitter que "se han asignado grandes cantidades de asistencia federal en respuesta a una catástrofe masiva y sin precedentes. Nosotros, en el Congreso, proporcionaremos la supervisión necesaria para garantizar que el dinero vaya a donde queremos que vaya".

Reacciona el PPD

De otro lado, el presidente electo del PartidoPopular Democrático (PPD), el senador Aníbal José Torres, sostuvo que las declaraciones del presidente reafirman que es hora de que algunos oficiales electos de la isla dejen de tolerar el cinismo del inquilino de la Casa Blanca.

“Las declaraciones del presidente Donald Trump no deben sorprendernos. Lo que debe sorprender es que todavía, al día de hoy, existan oficiales electos en Puerto Rico que sigan pregonando sus consignas, riéndoles las muestras de cinismo y restándole seriedad a la mezquindad y soberbia que caracteriza al presidente de los Estados Unidos", dijo.

"Por otro lado, es también censurable que la propaganda oficial del Gobierno de Puerto Rico intente manipular la inyección de fondos de recuperación, para atribuirse logros extraordinarios e intentar convencer a todos de que con esos fondos se resuelven los problemas del país", agregó.