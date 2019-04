El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy, jueves, el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, en el que se revela cómo el presidente Donald Trump intentó repetidamente tomar el control de la investigación, pero los esfuerzos no lograron el objetivo.

"Los esfuerzos del Presidente para influir en la investigación fueron en su mayoría infructuosos, pero eso se debe en gran parte a que las personas que lo rodearon se negaron a cumplir órdenes o acceder a su solicitud", subrayó Mueller en su informe.

El informe del fiscal especial sobre la injerencia de Rusia consta de dos volúmenes y 448 páginas, incluidos los anexos. El primer volumen del informe detalla la interferencia rusa en las elecciones y el segundo se refiere a si el presidente Donald Trump obstruyó la justicia.

Según el documento, cuando en mayo de 2017 Trump supo que Robert Mueller había sido nombrado para la investigación especial, Trump dijo: ”Este es terrible. Este es el fin de mi presidencia”. En ese momento Trump -enojado- le reclamó al entonces secretario de Justicia Jeff Sessions: “¿Cómo permitiste que esto pasara, Jeff?” y “se suponía que tú me protegieras”.

Trump rechazó una entrevista con el fiscal especial. De acuerdo al documento, el equipo del fiscal especial Mueller no estuvo satisfecho con las respuestas escritas del presidente Trump, pero decidió no emitir una citación para una entrevista.

En el informe los fiscales califican de "inadecuadas" las respuestas de Trump y contemplaron emitir una citación para el presidente estadounidense, pero decidieron no hacerlo después de ponderar la probabilidad de una larga batalla legal.

Mueller no descarta conducta criminar por parte de Trump

Asimismo, Mueller escudriñó en diez incidentes en relación a posible obstrucción a la justicia por parte de Trump, incluyendo el despido del director del FBI James Comey, la orden del presidente de que sus subordinados despidieran a Mueller y los intentos de animar a los testigos a que no cooperaran.

Los abogados del presidente han dicho que la conducta de Trump está dentro de sus poderes constitucionales, pero el equipo de Mueller consideró quelos incidentes merecían un análisis minucioso para determinar si se cometieron delitos y no exoneró al presidente de conducta criminal.

"Si tuviéramos confianza después de una investigación exhaustiva de los hechos que el Presidente claramente no cometió obstrucción de la justicia, lo declararíamos. Sin embargo, sobre la base de los hechos y los estándares legales aplicables, no podemos llegar a ese juicio. La evidencia que obtuvimos acerca de las acciones y la intención del presidente presenta problemas difíciles que nos impiden determinar de manera concluyente que no se produjo ninguna conducta criminal. En consecuencia, si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera ".

Trump, además, dijo a Mueller que no tenía recuerdos de varios eventos clave en la investigación, entre ellos una reunión en 2016 en la Torre Trump entre los asistentes principales y un abogado ruso que ofrecía ayuda para su campaña.

El presidente también dijo al fiscal especial que no recordaba que le dijeran que el presidente ruso Vladimir Putin quería ayudarle en su campaña o dañar la campaña de Hillary Clinton para los comicios de 2016, o que cualquier otro líder extranjero quisiera ayudarlo en su candidatura.

El informe del abogado especial detalla los esfuerzos de Rusia para hackear computadoras y robar documentos y correos electrónicos del Partido Demócrata y la campaña de Hillary Clinton.

De acuerdo al documento, la investigación descubrió que miembros de la campaña de Trump sabían que podrían beneficiarse de las acciones ilegales de Rusia para influir en la elección, pero la investigación no pudo establecer conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en esas acciones.

"Aunque la investigación estableció que el gobierno ruso percibió que se beneficiaría de una presidencia de Trump y trabajó para asegurar ese resultado, y que la campaña esperaba que se beneficiaría electoralmente de la información robada y divulgada a través de los esfuerzos rusos, la investigación no estableció que los miembros de la campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en las actividades de interferencia electoral", lee el informe.

En cuanto a la cuestión de si el equipo de campaña de Trump se había coludido con Rusia durante la campaña presidencial de 2016, Mueller escribió: "Aunque la investigación identificó numerosos vínculos entre individuos con vínculos con el gobierno ruso e individuos asociados con la campaña de Trump, las pruebas no eran suficientes para apoyar los cargos penales".

El fiscal general William Barr dijo que las partes ocultas con franjas negras en el informe son limitadas y que ninguna fue el resultado del privilegio ejecutivo del presidente Trump.