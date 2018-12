La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció que el presidente Donald Trump nombrará el 5 de diciembre como Día Nacional de Luto en honor al expresidente George H.W. Bush, quien falleció en la noche del viernes a los 94 años.

Mientras, informó que el presidente asistirá a las exequias del mandatario número 41 de la nación norteamericana (1989 a 1993), reportó Washington Post.

“Un funeral de estado se está organizando con todos los recursos y honores. El presidente designará el miércoles 5 de diciembre como Día Nacional de Luto. La primera dama (Melania Trump) y él asistirán al funeral en la Catedral Nacional en Washington D.C.”, comunicó Sanders.

Asimismo, indicó que Trump tiene en agenda una reunión con el expresidente e hijo de Bush, George W. Bush, para ofrecer sus condolencias de parte de él, la primera dama y toda la nación.

La bandera de Estados Unidos ondea a media asta en la Casa Blanca desde la noticia del fallecimiento del ex mandatario republicano.

✉ Email George H.W. Bush, presidente número 41 de los Estados Unidos (1989-1993), murió el 30 de noviembre de 2018 a los 94 años. (The Associated Press)

Bush, junto a su esposa Bárbara, atiende una llamada en 1964 durante su campaña para ganar la nominación al Senado. (The Associated Press)

Bush, como congresista republicano de Texas en 1974, habla con unos jóvenes durante una reunión de campaña. (The Associated Press)

Bush en 1968 durante una audiencia senatorial. (The Associated Press)

Bush le coloca un barra de teniente a su hijo George W. Bush (presidente entre 2001 y 2008) en 1968. (The Associated Press)

En 1980, el expresidente Gerald Ford le da su endoso al candidato presidencial Ronald Reagan (centro) y su compañero de papeleta, Bush. (The Associated Press)

Bush juramenta como presidente en 1989 en la escalinatas del Congreso. (The Associated Press)

Bush durante un mensaje en la sala de prensa de la Casa Blanca en 1989. (The Associated Press)

Bush es recibido por tropas de Arabia Saudí a su llegada a Dhahran en 1990. El presidente lideró con éxito la Guerra del Golfo en 1991, lo que elevó su popularidad. (The Associated Press)

Bush de pesca en las playas de Florida en 1988. (The Associated Press)

Reunión de expresidentes en el 2009 durante el primer término de Barack Obama. (The Associated Press)

Bush y su esposa Bárbara en el 2009 durante los últimos días de la presidencia de su hijo. (The Associated Press)

Bush se lanzó en paracaídas cuando cumplió 80 años en el 2007. (The Associated Press)

Bush en el 2012 con Bárbara, quien murió a principios de 2018. (The Associated Press) Facebook

En 2016, pese sus persistentes problemas de salud, Bush hizo público su rechazo a Trump después de que en las primarias republicanas el ahora presidente dirigiese fuertes ataques contra su hijo y exgobernador de Florida, Jeb Bush.

De hecho, según algunas filtraciones, Bush votó por la demócrata Hillary Clinton en la contienda presidencial.

La confirmación de la asistencia del presidente a la despedida de uno de sus antecesores no sería noticia si no fuese porque Trump no acudió al funeral de la ex primera dama y mujer de Bush padre, Barbara Bush, que falleció el pasado 17 de abril.

El mandatario tampoco fue al último adiós del ex senador por Arizona John McCain, que pidió expresamente en vida que Trump no asistiera a su multitudinario funeral en Washington.

Bush padre fue piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, congresista, embajador en la ONU, director de la CIA, vicepresidente de Ronald Reagan entre 1981 y 1989 y puso fin a una carrera política de cuatro décadas como presidente.

Desde la Casa Blanca, Bush "41" (para diferenciarlo de su hijo, Bush "43") lideró el fin de la Guerra Fría, la primera guerra del Golfo y la invasión de Panamá mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba.