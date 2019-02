Washington — La Casa Blanca adelantó que el presidente Donald Trump hará el martes un llamado al optimismo y a la unidad durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión, aprovechando la ocasión para intentar comenzar de nuevo tras dos años de un enconado bipartidismo y duros ataques personales.

La pregunta es: ¿responderá alguien a su petición?

Cuando Trump entre a la Cámara de Representantes para un discurso que será televisado en vivo a la nación, emanará el escepticismo de ambos lados del pasillo.

Los demócratas, envalentonados tras las elecciones de mitad de mandato y la reciente pugna por el cierre del gobierno, ven pocas muestras de un presidente dispuesto a llegar a acuerdos. Incluso, los aliados más firmes del dirigente saben que la retórica bipartidista leída en un apuntador electrónico suele verse socavada más tarde por tuits incendiarios y maniobras políticas imprevisibles.

Con todo, el hecho de que los asesores de Trump ven la necesidad de ensayar un enfoque distinto es un reconocimiento tácito de que la posición del presidente se ha visto debilitada al iniciar el tercer año de su mandato.

El cierre del gobierno provocó la molestia de algunos republicanos ante la insistencia en un muro en la frontera de Estados Unidos con México, algo sobre lo cual la nueva mayoría demócrata de la cámara baja no cedería, según le aseguraron al presidente. La tasa de aprobación de Trump durante el cierre de gobierno cayó al 34%, comparado con el 42% un mes antes, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó que el presidente destacará lo que considera son sus logros y restará importancia a la discordia.

"Ustedes verán al presidente decirle al Congreso, 'vean, podemos cooperar y lograr grandes cosas o pelear entre nosotros y no lograr nada'. Además, francamente, el pueblo estadounidense merece algo mejor que eso", dijo el lunes por la noche al canal Fox News.

Ante la inminencia del plazo del 15 de febrero para evitar un nuevo cierre del gobierno, se prevé que Trump insistirá en los fondos para el muro en la frontera con México, entre otros reclamos. Ha hablado de declarar una emergencia nacional para conseguir esos fondos si el Congreso no accede, aunque parece improbable que lo haga en el discurso. Sus asesores han estudiado opciones para obtener algunos fondos sin esa declaración.

"Ustedes escucharán el Estado de la Unión y entonces verán lo que sucede inmediatamente después del Estado de la Unión", dijo Trump a la prensa.

Antes del discurso, que se demoró unas semanas por el cierre del gobierno, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que espera escuchar un compromiso de Trump en asuntos respaldados por las dos formaciones, como la reducción del precio de los medicamentos con receta y la reconstrucción de infraestructuras.

Entre los presentes en la cámara baja habrá legisladores, senadores y funcionarios gubernamentales, además de varios demócratas que se postulan para impedir la reelección de Trump en 2020.

La réplica demócrata a las palabras del republicano estará a cargo de Stacey Abrams, que fracasó en su intento por convertirse en gobernadora de Georgia, pero que es una estrella al alza en el partido.