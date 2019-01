Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó hoy la propuesta de los líderes demócratas para reabrir la Administración, que lleva cerrada desde el pasado 22 de diciembre, porque no incluye los fondos que él considera necesarios para la construcción de un muro en la frontera con México.

The Democrats, much as I suspected, have allocated no money for a new Wall. So imaginative! The problem is, without a Wall there can be no real Border Security - and our Country must finally have a Strong and Secure Southern Border!