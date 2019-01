Washington - El presidente Donald Trump terminó esta tarde una reunión con el liderato del Congreso en la Casa Blanca sin tan siquiera tener una conversación prolongada sobre cómo resolver el cierre parcial del gobierno federal.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!