Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, se levantó esta mañana con la misma animosidad hacia los líderes políticos de Puerto Rico con la que se acostó anoche.

Volvió a repetir los mismos datos, que nadie ha podido explicar, con los que alega que a Puerto Rico se le han asignado $91,000 millones para mitigar la catástrofe causada por el huracán María.

“Puerto Rico obtuvo $91,000 millones para el huracán, más dinero que nunca se ha obtenido para (lidiar con) un huracán, y todo lo que hacen sus políticos locales es quejarse y pedir más dinero. Los políticos son tremendamente incompetentes, utilizan mal o corruptamente el dinero, y solo buscan beneficiarse de Estados Unidos”, indicó Trump en sus primeros tuits del día.

Puerto Rico got 91 Billion Dollars for the hurricane, more money than has ever been gotten for a hurricane before, & all their local politicians do is complain & ask for more money. The pols are grossly incompetent, spend the money foolishly or corruptly, & only take from USA.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2019

Para Trump, él es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico y aunque mantuvo que hay “mucha gente maravillosa” en la isla, “tiene un mal liderazgo” y deja perder mucho dinero.

Trump sostuvo que la batalla política en el Congreso en torno a nuevas iniciativas para la isla, y los “pagos masivos” a Puerto Rico le hacen “daño a nuestros agricultores y estados”, sin ser verdaderamente apreciados en la Isla.

El presidente de Estados Unidos había enviado otros tres tuits anoche atacando a los políticos “incompetentes o corruptos” de Puerto Rico, después de que en el Senado fracasaran los esfuerzos para avanzar proyectos republicano y demócrata que principalmente buscan mitigar los desastres naturales de 2018.

En uno de sus tuits atacó nuevamente directamente a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, su némesis en la isla y quien dice que está enloquecida.

Pero, al levantarse puede haber visto las respuestas de la alcaldesa Cruz y del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La alcaldesa Cruz afirmó que el presidente Trump parece estar desquiciado, al lanzarle nuevos ataques e inflar los números de la asistencia federal que ha recibido Puerto Rico después del huracán María.

“El presidente Trump continúa avergonzándose a sí mismo y la oficina que ocupa. Está desquiciado y por lo tanto miente sobre los dineros recibidos por Puerto Rico. Él sabe que su respuesta fue, en el mejor de los casos, insuficiente. Puede jadear y soplar todo lo que quiera, pero no puede escaparse de la muerte de 3,000 personas bajo su responsabilidad. ¡Qué vergüenza!”, afirmó Cruz.

La alcaldesa Cruz, aspirante a la candidatura del Partido Popular Democrático (PPD) a gobernadora, le envió dos tuits a Trump para afirmarle que está lista para llamar la atención sobre “cada mentira, cada hipocresía y toda acción mal hecha contra el pueblo de Puerto Rico”.

“Mi voz, y las voces de la gente de Puerto Rico, continuarán desenmascarando sus formas insensibles, incapaces y vengativas. ¡Qué vergüenza!”.

Al responder a Trump, el gobernador Rosselló Nevares sostuvo que “evidentemente sus asesores lo están desinformando malamente” cuando le dicen que a Puerto Rico se le han asignado $91,000 millones para su recuperación.

“Señor presidente, han pasado 558 días desde que el #huracánMaría tocó tierra en #PuertoRico. Sin embargo, @FEMA solo ha aprobado $300 millones (no $91,000 millones) en proyectos de trabajo permanente”, indicó Rosselló, en tuits enviados esta madrugada.

Mr. President, 558 days have passed since #HurricaneMaria made landfall in #PuertoRico. Yet @FEMA has only approved $300M (not $91 billion) in permanent work projects. @realdonaldtrump, evidently you’re being badly misled by your advisors... https://t.co/od5PBJOFr9 — Ricardo Rossello (@ricardorossello) 2 de abril de 2019

En términos de iniciativas de obra permanente autorizada por FEMA, Rosselló indicó que 558 días después del huracán María, por cada proyecto aprobado para Puerto Rico en Texas, tras el ciclón Harvey, se había dado el visto bueno a 28.70. En comparación con Luisiana, tras el huracán Katrina, se habían autorizado 32.75 proyectos por cada uno aprobado en la isla.

En dos ocasiones en sus tuits de anoche, en los que atacó a los “políticos corruptos e incompetentes”, Trump se refirió a la isla como un “lugar”.

“Señor Presidente, este "lugar" al que se refiere, #PuertoRico, es el hogar de más de tres millones de personas orgullosas de ser (ciudadanos) estadounidenses que aún se están recuperando de la tormenta y que necesitan asistencia federal. No somos sus adversarios, somos sus ciudadanos”, afirmó Rosselló.

También aprovechó para reiterar su respaldo al proyecto de la Cámara baja 268 que, en comparación con la medida republicana, contiene más iniciativas de beneficio para la Isla.

Ambas medidas fueron frenadas el lunes en el Senado, cuando se intentaba cerrar el debate para llevarlas más adelante a una votación final.

Después de quedar detenidos en el Senado los proyectos para mitigar recientes desastres naturales, el presidente de Estados Unidos, Trump, la emprendió anoche contra los políticos de Puerto Rico, a los que acusó de ser “incompetentes o corruptos”, e hizo mención directa de la alcaldesa Cruz.

Trump, a su vez, insistió en que Puerto Rico, luego de la devastación causada por el huracán María, “ha recibido más dinero combinado queTexas y Florida, pero aun así su gobierno no puede hacer nada bien, ese lugar es un desorden- nada funciona”.

Contrario a lo que alega el presidente de EE.UU., los datos oficiales del gobierno federal indican que Texas, tras el huracán María, puede haber tenido acceso a un poco más de fondos de programas federales de emergencia que los que ha recibido Puerto Rico.

Un análisis reciente de El Nuevo Día indicó que contando el seguro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, en inglés) contra inundaciones, Texas ha recibido sobre $49,000 millones para mitigar el desastre causado por el huracán Harvey.

A Puerto Rico se le han prometido sobre $45,000 millones, de los cuales se ha desembolsado menos de la mitad. El gobierno de Puerto Rico ha indicado que en términos de fondos para la reconstrucción, los fondos desembolsados se quedan en $1,507 millones.

Para el presidente de EstadosUnidos, Fema y las Fuerzas Armadas “lograron milagros durante la emergencia” provocada por el huracán María, “pero políticos como la enloquecida e incompetente alcaldesa de San Juan, han hecho un trabajo tan malo para devolverle el vigor a la isla”.

La alcaldesa Cruz se dio a conocer en Estados Unidos por sus críticas, en medio de la emergencia causada por el huracán María, en contra de la lenta e ineficiente respuesta federal. Hace unos días, el gobernador Rosselló Nevares se sumó también con fuerza a las denuncias en contra del presidente Trump, luego de que se hiciera más evidente que nunca su intención de frenar o limitar el acceso de la isla a fondos de emergencia.

La semana pasada, Rosselló, en una entrevista con CNN, llegó a decir que si el “bully”, en referencia Trump, se acerca le pegará un puño en la boca.

Trump censuró a los demócratas por haber logrado evitar que se cerrara el debate sobre el proyecto republicano para mitigar recientes desastres naturales, que incluye asistencia para agricultores en Estados Unidos y los $600 millones en asistencia alimentaria de emergencia para Puerto Rico.

Como parte de votaciones ocurridas esta tarde, los republicanos, por su lado, lograron además frenar el proyecto demócrata que contiene los $600 millones en asistencia alimentaria y más iniciativas para la isla que la medida republicana.

Pero, Trump se centró en el proyecto que está dispuesto a firmar, que es de un grupo de senadores republicanos y asigna cerca de $13,500 millones en fondos de emergencia principalmente a los estados que se enfrentaron a desastres naturales en 2018.

Aunque las medidas no están derrotadas, pues se quedaron cortas de los 60 votos para cerrar el debate y poder llevarlas a una votación final, Trump dio el proyecto republicano por muerto.

“Los demócratas mataron hoy un proyecto de ley que habría brindado un gran alivio a los agricultores y aún más dinero a Puerto Rico a pesar del hecho de que Puerto Rico ya está supuesto a recibir alivio por huracanes que cualquier ‘lugar’ en la historia”, indicó el presidente Trump, al iniciar una cadena de tres tuits.