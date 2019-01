Washington - Miles de manifestantes anti-abortistas celebraron hoy en Washington la tradicional "Marcha de la Vida", a la que se sumaron el presidente Donald Trump y el vicepresidente, Mike Pence, para recalcar que "toda vida tiene sentido".

Thank you, @realDonaldTrump , for your commitment to uphold pro-life policies, like the Hyde Amendment. #whywemarch #UniqueFromDayOne pic.twitter.com/Mjclhgd5ta

"Cuando miramos a los ojos de un niño recién nacido, vemos la belleza, el alma humana y la majestuosidad de la creación de Dios. Sabemos que toda vida tiene sentido", señaló Trump, por sorpresa, en un mensaje transmitido en la pantalla gigante instalada en la Explanada Nacional de la capital.

Poco antes, los manifestantes habían estallado en júbilo cuando el vicepresidente Pence, acompañado de su esposa Karen, subió al escenario para afirmar que "esta será la generación que restaure el derecho a la vida en EEUU".

"El presidente Trump es el presidente más pro-vida de la historia del país (...) La vida está ganando de nuevo en EEUU", subrayó Pence.

Pese a las gélidas temperaturas, los participantes se concentraron en masa entre cánticos y oraciones, antes de salir hacia el Tribunal Supremo con el objetivo de exigir a los magistrados que aumenten las restricciones legales para el acceso a los servicios de aborto.

"Queremos transmitir gozo por la vida, alguien tiene que hablar por los no nacidos, y defender la vida 100 por ciento", dijo a Efe Sandy, una joven católica que llegó a Washington procedente de Raleigh (Carolina del Norte).

Today, because of everyone gathered at the @March_for_Life, all those they represent, and all who have gone before, life is WINNING in America once again. pic.twitter.com/gl7VSOcmSF