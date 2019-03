Un club de striptease de Sunrise, localidad del sur de Florida, demandó por incumplimiento de contrato a la estrella porno Stormy Daniels, quien afirma haber tenido una relación con el presidente Donald Trump, informaron hoy medios locales.

La demanda del Goldfinger Gentlemen's Club se debe a que Daniels no se presentó a dos actuaciones que tenía contratadas en ese establecimiento en diciembre, dijo el abogado Louis J. Terminello a uno de los canales de NBC en la zona.

Según el canal WTVJ, el contrato ente el club y Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, establecía que ella debía pagar $10,000 si no se presentaba.

En su cuenta de Instagram, la estrella porno había escrito en diciembre pasado que no iba a actuar en el Golfinger Gentlemen's Club porque el dueño se refirió al asistente de ella con palabras despectivas hacia los homosexuales y también hizo patente sus discrepancias con el dueño acerca de la zona del club en la que tendrían lugar las presentaciones.

Aparentemente el dueño quería que actuase en la zona VIP y eso no estaba previsto en el contrato.

Antes que demandada, la actriz porno fue demandante, aunque su querella por difamación contra Trump fue rechazada por la justicia y el pasado diciembre un juez federal ordenó a Stormy Daniels pagar $292,000 al presidente para cubrir los gastos de su equipo legal en este caso y le impuso $1,000 como sanción.

La actriz de cine adulto interpuso el requerimiento judicial porque Trump afirmó que Daniels mentía cuando dijo que había recibido amenazas para que guardara silencio sobre una supuesta relación que ambos mantuvieron una década atrás.

Daniels sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el ahora presidente en 2006, algo que la Casa Blanca niega, y que recibió $130,000 del exabogado de Trump Michael Cohen en octubre de 2016 a cambio de su silencio.

A principios de este año, la actriz presentó una demanda contra el presidente y Cohen con el objetivo de que se anule el acuerdo de no revelación que ella misma firmó y, cuando el mandatario la acusó en Twitter de mentir, presentó una segunda querella por difamación, que es la que fue rechazada.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

En su reciente testimonio ante el Congreso Cohen reconoció haber pagado los $130,000 a la actriz y dijo que el presidente le devolvió ese dinero en once pagos durante un año.

Daniels se declaró "orgullosa" del testimonio de Cohen y dijo que su "corazón" está con él y su familia, pero le recordó que la llamó mentirosa.