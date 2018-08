Seattle, Washington — Un mecánico de aerolíneas en ánimo “suicida” se robó un avión desocupado de HorizonAir, despegó del aeropuerto internacional de Seattle y fue perseguido por aviones militares antes de estrellarse en una pequeña isla en el Puget Sound el viernes por la noche, dijeron las autoridades.

Información preliminar indica que el estrelle ocurrió porque el hombre de 29 años estaba “haciendo acrobacias aéreas o simplemente por falta de habilidad como piloto”, dijo el departamento del sheriff del condado Pierce.

Ed Troyer, portavoz de la oficina, dijo en Twitter que el hombre estaba “suicida” y que el incidente no está conectado con terrorismo.

Un video mostró el Q400 de Horizon Air trazando grandes círculos y realizando otras maniobras peligrosas a la puesta del sol en el Puget Sound. No había pasajeros a bordo. Las autoridades dijeron inicialmente que el hombre era un mecánico, pero Alaska Airlines dijo más tarde que se piensa que era un agente de servicio empleado por Horizon. Esos empleados dirigen a los aviones para el despegue y el acercamiento a las puertas, entre otras tareas.

Testigos reportaron ver el avión siendo perseguido por aviones militares, antes de estrellarse cerca de la isla Ketron, al suroeste de Tacoma, Washington. Troyer dijo que aviones caza F-15 despegaron inmediatamente de Portland, Oregon, y estaban en el aire “en minutos” y que los pilotos “mantuvieron a salvo a la gente en tierra”.

El departamento del sheriff dijo que estaba conduciendo una investigación exhaustiva de los antecedentes del hombre, cuyo nombre no fue dado a conocer de inmediato.

El avión fue robado a las 8 pm. Alaska Airlines dijo que estaba en “posición de mantenimiento” y no tenía programado un viaje con pasajeros.

Horizon Air es parte del Alaska Air Group y cubre rutas cortas en el oeste de Estados Unidos. El Q400 es un avión turbohélice de 76 asientos.

Footage of #stolenplane #Seattle. It was chased by 2 F15 but Air Force planes were not involved in the crash. 29 years old guy who stole the plane was alone in the Aircraft, he was mechanic of an Airline local police. pic.twitter.com/iI6k769FtH