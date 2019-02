Newark - Las autoridades informaron hoy que un incendio en un estacionamiento del aeropuerto internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, dañó severamente a más de una docena de vehículos.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey indicaron que el incendio en comenzó en el techo del estacionamiento de la Terminal C poco antes de las 7:00 a.m. No se reportaron heridos, pero los testigos dicen que el fuego provocó un humo negro y pesado.

Las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas por el incendio.

Las autoridades aún buscan qué fue lo que causó el incendio.