Un hombre murió y 11 personas sufrieron heridas que no ponían en riesgo su vida en un tiroteo en Minneapolis, según dijo el domingo de madrugada la policía local.

La policía informó primero de diez personas hospitalizadas con "heridas de diversa gravedad", pero revisó las cifras en un tuit poco después de las 3 de la madrugada.

Para las 4:00 a.m. no había nadie detenido en relación con los tiroteos, según una nota de prensa de la policía indicando que, según las pesquisas preliminares, "individuos a pie" comenzaron el tiroteo en torno a las 12:30 a.m. y más tarde huyeron del lugar.

En un tuit anterior, la policía había pedido a la gente que evitara la zona de Uptown Minneapolis, sin dar más detalles. La dirección indicada era la de un distrito comercial, cerca del Landmark's Upton Theatre y varios bares y restaurantes.

El estado empezó a permitir la reapertura de bares y restaurantes con servicio limitado el 1 de junio, tras seis semanas de cierres por la pandemia del coronavirus.

Imágenes compartidas en medios sociales mostraban ventanas rotas por disparos en el teatro y otra fachada.

Un video subido en vivo a Facebook mostraba la escena tras el tiroteo. Se oían gritos y se veían pequeños grupos de personas, algunas inclinadas sobre víctimas en el piso antes de que llegaran varios policías en bicicleta para atenderlas. Se veían manchas de sangre en el piso después de que las víctimas fueran trasladadas a hospitales locales.

El lugar estaba unos 3 millas al oeste de la zona comercial y residencial de Minneapolis afectada por los disturbios tras la muerte el 25 de mayo de George Floyd, fallecido tras su detención a manos de la policía de la ciudad.

La muerte de Floyd ha desencadenado una iniciativa para reformar la Policía de Minneapolis. La mayoría de los concejales votaron a favor de desmantelar el departamento, que muchos activistas de la comunidad tachan de brutal y racista. Eso ha provocado una reacción en contra de personas que cuestionan cómo se protegerá a los ciudadanos de los delitos violentos. Incluso los defensores más agresivos del cambio han admitido que sería un proceso de meses y no están seguros de cuál sería el resultado final.

Llamadas y un correo electrónico enviados a la policía de Minneapolis pidiendo más información no recibieron respuesta en un primer momento. No había más detalles disponibles de inmediato.