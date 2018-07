Atlanta - El popular cereal Honey Smacks de Kellogg ha sido vinculado con un brote de salmonela que ha afectado a 100 personas en 33 estados, informaron autoridades de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tuitearon el jueves: “No coma este cereal”. La agencia dijo que encontró salmonela en muestras de Honey Smacks, el cual ha sido objeto de un retiro voluntario de Kellogg desde mediados de junio.

OUTBREAK Update: 100 Salmonella infections in 33 states linked to Kellogg’s Honey Smacks cereal. Do not eat this cereal. https://t.co/G5WyEiWp5A pic.twitter.com/Fa8EF3izUu