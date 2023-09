Sept 22: Another hot day, with heat indices over 108 for sections of PR and USVI. Risk of rip currents is moderate for many beaches.



Otro día caluroso, con índices de calor de 108 o más grados o más en parte del área. El riesgo de corrientes marinas es moderado. #prwx #usviwx pic.twitter.com/w6RMefBlbF