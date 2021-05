El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) emitió hoy, sábado, su primer boletín de la perspectiva del tiempo (TWO, en inglés) para dar inicio formal a la publicación de informes donde analizará y compartirá las probabilidades de desarrollo ciclónico en el océano Atlántico.

El meteorólogo Ian Colón Pagán, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, explicó a El Nuevo Día que los informes no significan que inició la temporada de huracanes, sino que la agencia meteorológica lo que busca es mantener informada a la población en caso de cualquier eventualidad.

“Esto no quiere decir que la temporada de huracanes inicia hoy, sino que nos da una idea de si hay un sistema de interés y cuál es la probabilidad de que se desarrolle. El Centro Nacional de Huracanes comenzó hoy a emitir los TWO, porque se ha visto el desarrollo de sistemas tropicales antes de la temporada en los pasados cinco años”, indicó el experto vía telefónica.

El NHC estableció en su primer boletin que no existen probabilidades desarrollo ciclónico en los próximos cinco días.

“No hay formación de ciclones tropicales en los próximos cinco días. Ya oficialmente salió el primer informe a las 8:00 de la mañana, el primero de la temporada 2021″, acotó Colón Pagán.

Los boletines de perspectiva del tiempo se actualizarán cada seis horas y, de ser necesario, se publicará un informe especial en la página del Centro Nacional de Huracanes que puedes acceder aquí. Los boletines se publicarán a las 2:00 a.m., 8:00 a.m., 2:00 p.m. y 8:00 p.m. Luego, cuando el horario estándar en Estados Unidos cambie para el mes de noviembre los boletines se publicarán a la 1:00 a.m., 7:00 a.m., 1:00 p.m. y 7:00 p.m.

“Queremos recalcar que la emisión de estos boletines no significa que habrá actividad de huracanes. Todavía esperamos el comienzo formal de la temporada de huracanes el próximo 1 de junio”, puntualizó Colón Pagán.

La temporada ciclónica en el Atlántico se extiende desde el 1 de junio al 30 de noviembre. Se espera que la próxima semana el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) publique su pronóstico oficial de la temporada de huracanes de este año.