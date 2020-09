El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó este sábado condiciones relativamente estables con tiempo mayormente caluroso y seco aunque con algunos aguaceros aislados.

El meteorólogo Emanuel Rodríguez señaló a El Nuevo Día que la posibilidad de aguaceros es producto del paso de una débil onda tropical al sur de la isla.

“Tenemos una onda tropical moviéndose al sur. La humedad se ha quedado sobre aguas del mar Caribe y no hemos visto muchos aguaceros que hayan entrado a la isla. El resto del día debe estar mayormente tranquilo, y la mayoría de los aguaceros serían en el oeste e interior, pero no se descarta que se generen algunos en la zona metropolitana”, detalló el experto.

No obstante, la jornada de precipitación no será significativa, según la agencia meteorológica. Su perspectiva del tiempo no establece riesgo alguno en inundaciones o tronadas, excepto para una pequeña zona en el oeste que tiene riesgo bajo de inundaciones urbanas y pequeños riachuelos.

PUBLICIDAD

“Mañana debemos tener un patrón bastante similar con típicos aguaceros en el este temprano en el día y luego los aguaceros en la tarde en el interior y oeste. También podríamos ver aguaceros que se formen desde las Islas Vírgenes hasta pueblos del este de Puerto Rico, como parte del flujo del viento”, adelantó Rodríguez.

Indicó que las temperaturas máximas para hoy deberán estar entre los 90 a 91 grados Fahrenheit y los índices de calor cerca de 100 grados Fahrenheit.

Además, dijo que las concentraciones de particulado de polvo del Sahara disminuyeron respecto al día de ayer y los modelos solo reconocen concentraciones bajas en la región.

Entretanto, sostuvo que las condiciones marítimas estarán relativamente tranquilas con oleaje de tres a cinco pies en aguas del océano Atlántico y hasta seis pies en el mar Caribe, con vientos de hasta 20 nudos.

“Se le pide precaución a operadores de embarcaciones pequeñas. Y también tenemos un riesgo de corrientes marinas que sigue siendo moderado para las playas del norte, suroeste, sureste, y también Vieques y Culebra”, puntualizó.

Cambia el panorama con ondas tropicales al oeste de África

Las tres ondas tropicales con potencial de desarrollo ciclónico al oeste de África pronto podrían ser solo dos cuando una de ellas absorba las áreas de nubosidad de otra que tiene cerca en su rumbo por el océano Altántico, resaltó Rodríguez.

El meteorólogo explicó que se trata de la fusión entra la primera onda que está más cerca entre el Caribe y África y la que le sigue.

“Se anticipa que la onda que está sobre la isla de Cabo Verde, que tiene un 90% de probabilidad de desarrollo en cinco días, debería absorber a la onda tropical (10%) entre mañana a lunes”, indicó.

PUBLICIDAD

“La otra onda que estaba sobre África también tiene un alto potencial de desarrollo. Pero nuestras guías indican que los dos sistemas deberían quedarse alejados de la zona del Caribe”, abordó.

Sin embargo, el experto advirtió que los modelos meteorológicos a largo plazo continúan anticipando la salida de más ondas tropicales desde África que tendrán potencial de desarrollo ciclónico, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y repasar planes de emergencia.