El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó esta mañana que se han registrado vientos en ráfaga de 40 millas por hora o más en varias partes de la mitad este de la isla, producto de fuertes tronadas que está produciendo una onda tropical que está pasando por la región local.

Las tronadas, señáló la agencia meteorológica, podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y lluvia intensa.

Por ello, Humacao, Juncos, Las Piedras y Naguabo están bajo aviso de inundaciones repentinas hasta las 2:30 p.m.

Mientras, San Juan, Carolina y Trujillo Alto están bajo advertencia de inundaciones urbanas hasta las 2:45 p.m. Vieques, también, está bajo advertencia de inundaciones urbanas hasta las 2:45 p.m.

El radar Doppler estima que al filo de las 11:00 a.m. ya se habían acumulado entre una a dos pulgadas de lluvia sobre dicha área y se espera más lluvia durante el resto del día. Algunas áreas en la vecindad entre Humacao y Naguabo ya han acumulado unas tres pulgadas de agua, según el radar.

El meteorólogo Emanuel Rodríguez, quien labora en el SNM, afirmó más temprano que el área este de la isla, que incluye la zona metropolitana, será la más propensa a recibir la mayor cantidad de lluvia durante todo el día. Mientras, en la tarde el cuadrante oeste vería fuertes aguaceros, producto de la combinación de los efectos locales con la humedad que carga este disturbio.

“Podríamos experimentar vientos de 25 a 35 millas por hora en ráfagas, con las tronadas más fuertes. Algunas podrían traer episodios de lluvia fuerte. Aunque el evento como tal no debería causar inundaciones generalizadas, si la lluvia fuerte cae en sectores urbanos, de baja elevación y poco drenaje sí podríamos ver inundaciones”, precisó el experto en entrevista con El Nuevo Día.

La agencia meteorológica emitió a las 7:22 a.m. una comunicación especial por fuertes vientos para el cuadrente sureste de la isla, debido a una fuerte tronada que estaba produciendo vientos por encima de las 35 mph.

“El eje de la onda tropical se encuentra a unas 150 millas al sureste de las Islas Vírgenes y el sistema debe seguir progresando hacia el oeste durante el día de hoy, trayendo ese esperado aumento en lluvia para la región”, abundó.

El SNM identificó a las 7:09 a.m. una tronada fuerte que estaba afectando el área circundante a la isla municipio de Vieques, con vientos de hasta 35 nudos (40.3 millas por hora).

La agencia meteorológica indicó que aunque la precipitación pronosticada para hoy no va a acabar con la sequía que atraviesa la isla, sí podría ayudar a aumentar los caudales de los ríos y los niveles de los embalses de la Autoridad de Acuduectos y Alcantarillados (AAA).

El pronóstico en acumulación de lluvia que desarrolló la agencia para el período de 24 horas desde las 6:00 a.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. de mañana, domingo, sugiere que el área este de la isla, incluida la zona metro, acumularía entre dos a tres pulgadas de lluvia, aunque en áreas aisladas no se descarta que se acumulen hasta cuatro pulgadas.

Mapa que muestra por colores las diversas cantidades de lluvia que se podría acumular desde hoy hasta la mañana de mañana, domingo, 3 de julio de 2022. (WFO San Juan)

Mientras, el cuadrante oeste recibiría entre una a dos pulgadas de precipitación. “Eso es técnicamente lo que cae sobre esa área todos los días”, subrayó Rodríguez.

“En la tarde estarían entrando algunas lluvias, efectos locales pueden provocar aguaceros más fuertes en el interior y oeste y en la noche recibiríamos otro pulso de humedad, a medida que el grueso de la onda se mueva sobre el área”, explicó el experto.

En su perspectiva del tiempo, el SNM estipuló que toda la isla está bajo riesgo moderado de inundaciones urbanas y pequeños riachuelos. Además, la agencia informó que existe un riesgo moderado para que la mitad este de la isla experimente tronadas y tormentas eléctricas.

Mapa que muestra en anaranjado el riesgo moderado de inundaciones urbanas y pequeños riachuelos. (WFO San Juan)

Los niveles de los ríos en el área este están bastante bajo, por lo que tardarían en aumentar sus niveles. Sin embargo, Rodríguez recordó que los ríos en la mitad este de la isla tienden a reaccionar rápido a los eventos de lluvia más fuertes, por lo que exhortó a los ciudadanos a ejercer precaución.

Asimismo, apuntó que las condiciones marítimas están inestables y peligrosas, por lo que urgió a bañistas a tomar medidas y evitar playas donde puedan ponerse en riesgo.

“El viento que trae consigo la onda tropical está aumentando el oleaje que está ahora mismo entre ocho a 10 pies para aguas mar afuera”, señaló el meteorólogo.

No obstante, existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las costas de la isla, excepto el oeste.

El SNM, también, mantiene en efecto una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones.