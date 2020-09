El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan le pidió a los bañistas que no visiten las playas del norte este fin de semana como medida de prevención debido a que a partir de hoy, viernes, las condiciones marítimas se tornarán “sumamente peligrosas” por una marejada provocada por el huracán Teddy.

El meteorólogo Carlos Anselmi, quien labora en el SNM, indicó que ya desde hoy el oleaje en toda la costa norte fluctúa entre los ocho a 10 pies, pero a medida en que se acerque el fin de semana la altura de las olas aumentará tanto en aguas mar afuera como en la costa.

“El huracán Teddy, aunque no está moviéndose a través de Puerto Rico, está produciendo un oleaje sumamente peligroso cercano a su posición. Ese oleaje se está moviendo a través del Atlántico y ha comenzado a llegar a las áreas de Puerto Rico con alturas de ocho a 10 pies”, detalló el experto en entrevista con El Nuevo Día.

La agencia meteorológica emitió una serie de advertencias que incluyen a los operadores de pequeñas embarcaciones por el intenso oleaje en aguas mar afuera. Asimismo, emitió una comunicación especial por oleaje rompiente “peligroso” a lo largo de la costa norte que podría superar los 10 pies.

“Además, tenemos un comunicado de riesgo de corrientes marinas alto para la costa norte a partir de esta tarde y estará en efecto una advertencia por resacas fuertes debido a que el oleaje rompiente estará por encima de los 10 pies desde el noroeste al noreste de puerto Rico. A medida que nos acerquemos al fin de semana seguirá deteriorándose la costa norte”, advritió Anselmi.

De igual manera, dijo que algunos de los posible impactos directos de esta marejada son el alto riesgo de corrientes, erosión costera e inundaciones costeras.

“Se le exhorta a los bañistas y a personas inexpertas a no estar en las playas expuestas del Atlántico porque podrían poner en riesgo sus vidas”, exhortó Anselmi.

Entretanto, el meteorólogo destacó que el resto de las condiciones del tiempo están tranquilas, aunque es posible que se generen algunos aguaceros esta tarde.

“En la mañana estará tranquilo, pero debido a que el viento está tan leve no se descarta que en la tarde los efectos locales generen aguaceros a lo largo de la cordillera y como el viento está tan leve no se descarta que se comiencen a mover a cualquier parte. Así que no podemos decir un lugar en específico, porque puede variar”, indicó el experto.

Añadió que es posible que como parte de los aguaceros, también, se generen algunas tronadas de moderadas a fuertes, dependiendo la intensidad con la que se combinen los efectos locales.