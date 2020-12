¡El frío navideño sigue haciéndose sentir!

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan registró anoche temperaturas mínimas que estuvieron algunos grados por debajo del valor normal, lo que implica que al aire estuvo más frío que lo acostumbrado para estas fechas en años anteriores.

El meteorólogo Emanuel Rodríguez destacó, en entrevista con El Nuevo Día, que una de las estaciones oficiales del SNM registró anoche una temperatura mínima de 61 grados Fahrenheit (ºF) en Cayey y otras no oficiales marcaron temperaturas en los altos 50 a bajos 60 ºF.

“Tenemos una masa de aire seco y estable que está promoviendo temperaturas más frescas. Por eso en las noches se percibe más frío y en el día menos calor. Ayer, por ejemplo (de lunes a martes) registramos una temperatura de 57 ºF en Adjuntas. Mientras que anoche una de nuestras estaciones registró 61 grados en Cayey y otra en Adjuntas de 59 (ºF). Esa de Adjuntas no es oficial, pero no sería descabellado porque no está muy lejos de las mediciones oficiales que hemos tomado”, detalló el experto vía telefónica.

Rodríguez indicó que las condiciones de aire más fresco y agradable continuarán por los próximos días, aunque a finales de semana podría tornarse un poco más caliente con la acumulación de nubosidad debido a un aumento en lluvias entre viernes y sábado.

Sin embargo, dijo que con la llegada de diciembre, y con lo que visualiza el pronóstico para los próximos días, la isla experimentará más tiempo agradable y fresco.

Resaltó que para hoy se esperan aguaceros aislados y de corta duración debido a los remanentes de un frente frío.

“Actualmente, tenemos aguaceros bien leves y aislados para el norte y ya en la tarde podríamos ver algunas lluvias bien leves para el centro y oeste. Para que tengas una idea, ayer llovió, pero las acumulaciones de lluvias estuvieron en los .10 centímetros, por lo que estuvo bien leve. Hoy podría acumularse un poco más, pero no causaría inundaciones”, anticipó.

Las condiciones del tiempo, según el meteorólogo, continuarán estables y con muy poca probabilidad de lluvia, al menos, hasta el fin de semana.

Entretanto, resaltó que las condiciones marítimas están relativamente tranquilas y estables.

“El oleaje está de tres a cinco pies con riesgo moderado de corrientes marinas para el norte. Mañana debe llegar una marejada que permanecería hasta el sábado y que podría causar un aumento el oleaje con hasta siete pies de altura”, puntualizó.