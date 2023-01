Puerto Rico gozará desde este sábado hasta, al menos, mediados de la próxima semana de tiempo estable, cielos soleados y muy pocas interrupciones de lluvia, debido al dominio de un sistema de alta presión al norte de la región.

La meteoróloga Glorianne Rivera Santiago, quien labora en el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, apuntó, además, que el oleaje también disminuyó junto al riesgo de corrientes marinas, por lo que, en general, se espera buen tiempo en todas sus ramificaciones.

“Condiciones mayormente de buen tiempo estarán prevaleciendo todo este fin de semana. Esas son buenas noticias para las personas que están disfrutando en las fiestas de la Calle San Sebastián”, resaltó la experta, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

No obstante, los principales modelos globales no descartan por completo la actividad de lluvia, sino que proyectan algunas interrupciones de chubascos que no dejarán acumulaciones significativas de lluvia.

Las áreas de la isla más propensas a experimentar dichas lluvias leves son el este, noreste, la zona metropolitana y una porción del oeste. En gran parte, ese patrón se formaría por la interacción entre la brisa marina con la temperatura del aire sobre tierra, una combinación capaz de condensar algunas lluvias y producir breves episodios de precipitación.

Además, el viento estará soplando desde este, por lo que también pudieran llegar hasta la región algunos parchos de humedad.

En términos de cantidades, el estimado mayor del SNM con respecto a la acumulación de lluvia durante las próximas 120 horas (cinco días) es de apenas media pulgada en el noreste de Puerto Rico.

En cuanto a temperaturas, se esperan máximas en los altos 70 a bajos 80 grados Fahrenheit (°F) en zonas de la cordillera central y en los medios a altos 80 °Fa través de toda el área costera de Puerto Rico.

Mientras, Rivera Santiago mencionó que el riesgo alto de corrientes marinas bajó a moderado y estará así a través de todas las playas de la costa norte, noreste, este y noroeste de la isla, incluyendo Vieques y Culebra.

El oleaje en el océano Atlántico estará de 3 a 5 pies con vientos de 10 a 15 nudos desde el este-sureste. Mientras, para aguas del mar Caribe el oleaje estará entre 4 a 6 pies, con vientos de 15 a 20 nudos soplando desde el este.

Acerca de las posiciones del sol, el amanecer fue a las 7:00 a.m., mientras que la puesta del sol debe darse a las 6:12 p.m. El mediodía solar debe concretarse a las 12:35 p.m.