El principal impacto de la depresión tropical #7 durante su paso por la región no serán sus vientos, sino las lluvias que producirá de forma generalizada a través de todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

Este sistema tiene un amplio campo de humedad que será capaz de producir entre cuatro y seis pulgadas de lluvia sobre la isla, aunque la mitad este -que incluye la zona metropolitana- podría ver acumulaciones mayores que alcancen, incluso, las ocho pulgadas. Los estimados están basados dentro del pronóstico de lluvias para los próximos cinco días, desde las 6:00 a.m. del 14 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 19 de septiembre de 2022.

Esa es la única certeza que tiene, actualmente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, la agencia encargada de anticipar y vigilar los posibles impactos de los fenómenos atmosféricos sobre Puerto Rico e Islas Vírgenes.

PUBLICIDAD

¿Por qué no hay certeza con la trayectoria e intensidad? La respuesta es que tanto las proyecciones de los modelos globales Global Forecast System (GFS) y el Europeo (ECMWF) como el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) están basados en datos de satélites, por lo que existe un amplio margen de error al tratarse de información remota y no tomada in situ (en el lugar donde se localiza el sistema).

Por esa razón, el NHC programó para mañana una misión de reconocimiento del sistema con uno de los aviones cazahuracanes de la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AF, en inglés). Además, ya hay tres vuelos programados para el próximo viernes: dos con aviones de la AF y uno que pertenece a las naves de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

De momento, la sugerencia del SNM es que la población revise sus planes de emergencia y posponga cualquier plan al aire libre este fin de semana, considerando que es posible que se reporten inundaciones, deslizamientos y ríos fuera de su cauce.

“Aún no tenemos una idea clara de dónde está el centro y los vientos sostenidos del sistema. Los mismos modelos ni siquiera están desarrollando un centro como tal. Así que lo importante es saber que el impacto más fuerte serán las lluvias. Estamos hablando de cuatro a seis pulgadas, específicamente para la mitad este, donde estarán las lluvias más fuertes”, expresó el director interino del SNM, Ernesto Morales, durante un foro de información en el que participaron directores de Manejo de Emergencia y medios de comunicación.

PUBLICIDAD

“Es momento de planificar, sentarse y analizar si se pueden hacer las actividades. La decisión la tiene que hacer cada individuo y organización. Nuestra sugerencia es que habrá mal tiempo y nadie debería estar en las playas y ríos”, agregó.

El meteorólogo señaló que el evento de lluvias relacionado al sistema será de tres días: comenzaría el viernes en la noche y se extendería hasta el domingo en la tarde. Incluso, es posible que el lunes se registren algunas lluvias adicionales como parte de la estela de humedad que deje el fenómeno.

“Estamos considerándolo como un evento de lluvia significativo. El campo de humedad es amplio y podría crear lluvias durante todo el fin de semana”, señaló Morales.

El NHC advirtió esta mañana que la depresión tropical podría convertirse en la tormenta Fiona esta noche, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora. Sin embargo, la intensidad del sistema podría permanecer igual, aumentar o se reducir dependiendo del impacto que tenga contra ella un área de fuertes vientos cortantes.

Los vientos cortantes podrían limitar un desarrollo e intensificación gradual del centro de circulación del sistema, por lo que aunque podría intensificarse luego, podría o permanecer igual sin un fortalecimiento significativo.

Morales apuntó que los pronósticos que se ofrezcan mañana, jueves, luego de la visita del cazahuracán tendrán un mejor panorama del escenario que podría experimentar Puerto Rico.

/

“Al momento, el primer factor de impacto es la lluvia y secundario el viento. Tenemos bastante saturación del terreno en casi todo Puerto Rico. Los estimados de lluvia dentro de los próximos cuatro a cinco días sugieren que el área más vulnerable será la parte del Yunque y la región de la cuenca de Carraízo, donde reaccionan más rápido los ríos”, precisó el meteorólogo Ernesto Rodríguez, encargado del análisis de Operaciones y Ciencia del SNM (SOO, en inglés).

PUBLICIDAD

La saturación de los suelos a la que aludió Rodríguez podría aumentar mañana, jueves, debido a que una pequeña zona de humedad relacionada a una onda, que no tiene nada que ver con la actual depresión tropical, podría provocar algunos aguaceros.

“Hay dos áreas de nubosidad. El primero podría estar ya desde la tarde de mañana y luego la depresión el sábado”, puntualizó Morales.