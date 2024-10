Se forma la depresión tropical 13 en el Atlántico

Más temprano hoy, Walter Shell, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología indicó a El Nuevo Día que tanto la nueva depresión como el huracán Kirk, que también se encuentra en el océano Atlántico, no representan peligro para Puerto Rico.

“Kirk y hasta (la posible tormenta) Leslie serán responsables de eso... (estos sistemas) no cruzarán realmente la (longitud) 50 Oeste, o por lo menos no por mucho tiempo. Uno de ellos cruzará 51 (Oeste) pero estará muy al norte durante ese momento. No son una amenaza fuera de los niveles elevados del mar que esperamos para el fin de semana”, sostuvo Shell.