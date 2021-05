Una vaguada en niveles altos de la atmósfera pudiera provocar condiciones de tiempo inestables esta tarde en el interior y oeste de la isla, donde el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pronosticó el desarrollo de fuertes aguaceros con tronadas que, a su vez, podrían estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, la agencia meteorológica tampoco descarta que se registre una lluvia de granizo en esa zona, pero dichas condiciones son menos probables.

“Por la tarde se espera actividad aguacero en el oeste, sectores del oeste con probabilidad de tronadas y ráfagas de viento con los aguaceros más fuertes. No sería similar a la semana pasada, aunque tenemos la misma vaguada que fue la que provocó esa actividad. Lo que pasa es que no tenemos los mismos factores que promovieron esas condiciones la semana pasada”, explicó la experta en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Granizo pequeño no se descarta. Lo que sucede es que están bastante inestable las condiciones en niveles altos. Así que con las fuertes lluvias sí pudiera haber granizo. No es muy probable que ocurra, pero no se descarta”, abundó.

La agencia meteorológica estableció en su perspectiva del tiempo que los pueblos desde Ponce hasta Añasco, incluso, están bajo riesgo de inundaciones repentinas y pequeños riachuelos. El área del oeste de la isla tiene riesgo moderado de inundaciones y riesgo bajo de tronadas.

Inglés Serrano anticipó que en los próximos días la vaguada se irá retirando del área local, por lo que se espera una mejoría en el tiempo para el inicio del fin de semana.

Mientras, sostuvo que el resto de la isla tendrá esta tarde tiempo mayormente estable, con temperaturas cerca de lo normal. No se descarta, sin embargo, que el área este reciba algunos aguaceros pasajeros y de corta duración.

De otro lado, la experta indicó que las condiciones marítimas están tranquilas, aunque existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las constas de la isla.