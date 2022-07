Si vas esta noche a uno de los 13 spots de los “viewing parties” del concierto de Bad Bunny, lo ideal sería que lo hagas con ropa cómoda, por si asistes a algunos de los que ubican en la mitad este de la isla.

La razón se debe a que existe la probabilidad de que se desarrollen aguaceros pasajeros a partir de las 7:00 p.m. en municipios ubicados en dicha área, incluida la zona metropolitana, pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“Serían más bien a través del este de Puerto Rico, incluyendo el área metropolitana. Arroyo, Yabucoa, Carolina, San Juan, Loíza, Ceiba, Fajardo, Luquillo... esos sectores tendrían algunos aguaceros breves y dispersos durante la noche”, precisó José Álamo, quien labora en la agencia meteorológica.

El concierto “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, será esta noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Sin embargo, la marca de cerveza Medalla, de Cervecería de Puerto Rico, estará a cargo de “viewing parties” donde se transmitirá el concierto, simultáneamente, en 13 puntos designados por la marca, alrededor de la isla.

Los 13 lugares para ver el concierto al aire librea son:

- Placita de Santurce

- Plaza Plácido Acevedo de Aguadilla

- Pabellón de las Artes y la Juventud de Barranquitas

- La Guancha en Ponce

- Plaza de Arecibo

- Plaza Poblado Boquerón

- Ajíes de Mayagüez

- El Trambóliko en Mayagüez

- Plaza de Vega Baja

- Distrito T-Mobile

- Arena Medalla

- Eco’s Sports Park

- Plaza de Fajardo

Con ello en mente, los “viewing parties” en los que la lluvia pudiera molestar por breves minutos son los que ubicarán en las siguientes localidades: la Placita de Santurce, Eco’s Sports Park y la plaza de Fajardo.

Aunque el Distrito T-Mobile y Arena Medalla son sitios que ubican en la zona metro, son espacios de entretenimiento bajo techo, por lo que la lluvia no debería afectarles, pero tienen igual potencial de experimentar aguaceros pasajeros en esa área.

No obstante, la actividad de lluvia no será intensa, por lo que no se vislumbra el desarrollo de inundaciones ni tampoco de tronadas sobre esas áreas. “Se espera que algunos sectores tengan unos aguaceritos que duren algunos minutos y pasen rápido”, acotó Álamo.

Dicho de otra manera, no debería haber razón para que desistas ir a pasarla bien mientras escuchas el concierto.

La lluvia pasará ligero y la noche estará agradable.

Incluso, las temperaturas mínimas, según el experto, estarán relativamente cerca de lo normal, por lo que no se espera que las condiciones durante la noche se sientan calurosas.

“Las temperaturas durante la noche estarán cerca de lo normal, en los altos 70 grados Fahrenheit. Va a haber brisa y no debería estar tan caluroso. El viento soplará del este a razón de 10 a 15 millas por hora”, detalló.

Pronóstico para este jueves

En cuanto a las condiciones esperadas durante las horas del día, el SNM pronosticó un patrón del tiempo bastante típico para esta temporada: aguaceros en la mañana en el este y luego convección (aguaceros y tronadas) en el oeste durante horas de la tarde, producto de la combinación entre los efectos locales y el calor diurno.

“Se espera que el este de Puerto Rico continúe con esos aguaceros dispersos hasta media mañana y vaya disminuyendo la probabilidad de lluvia para el este de Puerto Rico y, entonces, en la tarde el oeste de Puerto Rico tenga aguaceros dispersos con bien ligera probabilidad de lluvia a través del resto de la isla”, destacó Álamo.

Al tiempo, anticipó que no será hasta mañana, viernes, en la noche cuando comenzaría a aumentar el potencial de aguaceros y tronadas por la llegada de una onda tropical.

“Mañana por la noche al sábado llegará una onda tropical y una vaguada en los niveles altos. Podrían provocar posibilidades de aguaceros y tronadas sobre el este de Puerto Rico, particularmente”, adelantó.

Mientras, dijo que las condiciones marítimas que experimenta la región este jueves serían las mismas que perdurarían el resto del fin de semana.

“Tenemos alto riesgo de corrientes marinas para la costa del norte-central y noroeste de Puerto Rico. El resto de nuestras playas tienen riesgo moderado, excepto otras playas en el oeste que tienen riesgo bajo”, apuntó.

Álamo puntualizó, asimismo, que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) no tienen ninguna área bajo sospecha de posible desarrollo ciclónico en los próximos cinco días.