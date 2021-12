La pandemia ha tenido un efecto “devastador” en la salud mental de millones de niños y adolescentes en Estados Unidos, según una inusual advertencia que hizo esta semana el Cirujano General de Estados Unidos, vicealmirante Vivek H. Murthy.

En Puerto Rico nuestros niños y adolescentes no solo han tenido que enfrentarla, sino también los efectos de los huracanes María e Irma y los terremotos y temblores de 2019 y 2020. Además, ellos y sus familias (muchas de ellas separadas o monoparentales) han tenido que enfrentar una depresión económica, una quiebra fiscal, pobreza persistente, violencia, falta de acceso a educación de calidad y de servicios médicos adecuados, entre otros estresores estructurales.

Todo ello amerita que el gobernador Pedro Pierluisi extienda el estado de emergencia que ampara la protección de las mujeres contra la violencia machista para que incluya también la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Ambas circunstancias están relacionadas, aunque las estrategias de prevención y tratamiento podrían ser distintas. A lo menos, crear un grupo de trabajo interdisciplinario que recomiende estrategias de política pública integradas para atender esta pandemia de salud mental que enfrentamos todos.

PUBLICIDAD

La falta de estadísticas en Puerto Rico sobre este tema es apabullante e impermisible. Datos del Assmca de 2016 ya venían apuntando a que casi uno de cada cinco niños o adolescentes vivía con algún trastorno mental. Dicho indicador debe haberse agravado.

Depresión, ansiedad, sentido de aislamiento, falta de sueño, falta de esperanza e ideaciones suicidas son los síntomas más reportados por nuestros jóvenes.

En Puerto Rico, la cantidad de estudiantes que consideraron seriamente suicidarse aumentó de 12% en 2015 a 17% en 2017. Esto equivale a que cientos de miles de jóvenes en Puerto Rico sienten que no vale la pena vivir. En Estados Unidos la tasa de suicidio de jóvenes entre 10 y 24 años aumentó en 57%. Más de 6,600 jóvenes entre esas edades se quitaron la vida en Estados Unidos el año pasado.

La reciente advertencia del Cirujano General hace un llamado correctamente a todos los sectores de nuestra sociedad a tomar cartas sobre el asunto y da valiosas recomendaciones de cómo atender esta crisis multisectorialmente. Buen punto de partida para una nueva política pública en Puerto Rico.

En Puerto Rico tenemos profesionales de primer orden, desde académicos, investigadores, científicos, psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras que conocen perfectamente el fenómeno. Pero este conocimiento se halla fragmentado por disciplinas y escuelas de pensamiento. Es urgente integrarlo y proponer soluciones transectoriales que nos impliquen a todos: desde ciudadanos a empresarias a profesionales de salud a ser parte de la solución.

Dignificar, humanizar y romper con el tabú de aquellos que viven con (no padecen) condiciones de salud mental, en especial nuestros niños y jóvenes (además de nuestros adultos mayores) es tarea urgente para educarnos sobre esta epidemia. También, objetivizar, normalizar y reportar con datos basados en evidencia para diseñar políticas públicas medibles. Y no revictimizar, ni contribuir al sentido de culpa e impotencia, discriminando contra aquellas familias y padres y madres de familia en cuyo seno viven niños y jóvenes que necesitan atención. A los medios, toca ser más sensibles en la representación gráfica, con una narrativa propositiva, para ser parte de la solución y no parte del problema.

PUBLICIDAD

Porque todos tenemos niños y jóvenes en nuestras familias que necesitan de nuestra atención.