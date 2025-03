Accidente múltiple en Kansas muestra cómo las tormentas de polvo pueden ser mortales

Los cielos brumosos y oscurecidos por el polvo han recordado el “Dust Bowl” de la década de 1930, cuando millones de toneladas de suelo volador enterraron granjas y cubrieron pueblos a lo largo de las Grandes Llanuras. Tormentas menores ocurren cada año, particularmente en el oeste de Estados Unidos, especialmente cuando las tierras agrícolas aún no han sido sembradas en la primavera. Algunos científicos temen que muchos automovilistas no las tomen lo suficientemente en serio.

La falta de visibilidad no es el único problema. Martin indicó que es difícil saber cuán espeso es el polvo desde la distancia, por lo que los automovilistas a menudo no saben que no podrán ver hasta que están en él.