Arrestan a venezolano en un tribunal de Nueva Hampshire y lo envían a Texas

Márquez, de 33 años, fue acusado el 9 de febrero de conducir en estado de ebriedad, conducir sin licencia y no proporcionar información después de un accidente. Se dirigía a su audiencia de imputación por esos cargos cuando fue detenido, según la Policía de Nashua.

Un juez emitió posteriormente una orden de arresto después de que no se presentó a su audiencia de imputación de cargos. El fiscal a cargo del caso no fue contactado por los agentes federales antes de la audiencia y no presenció el arresto, según la policía.