California podrá prohibir la venta de autos nuevos de gasolina para 2035

Scott Vazin, portavoz de Toyota en América del Norte, dijo que la aprobación de la exención de California “distorsionará la industria automotriz, ya que las compañías canalizarán los vehículos de cero emisiones a los estados que han adoptado las reglas de California”. Si un cliente en un estado que sigue a California no puede pagar un vehículo eléctrico “o (si éste) no cumple sus necesidades, puede que no haya un vehículo no eléctrico que pueda comprar para satisfacer sus necesidades de movilidad”, dijo Vazin.