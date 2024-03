¿Cómo funcionaría la ley de Texas para detener a migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente?

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito federal escuchó el miércoles los argumentos en una demanda presentada por el Departamento de Justicia contra el más reciente recrudecimiento de las medidas para prevenir los cruces ilegales de la frontera impulsado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. El panel no dijo cuándo podría pronunciarse.

¿Quién puede ser arrestado?

La ley permitiría a cualquier policía de Texas detener a personas sospechosas de haber entrado en el país ilegalmente. Una vez detenidos, los migrantes pueden acatar la orden de un juez de Texas de irse de Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de ingreso ilegal. Los migrantes que no se vayan pueden ser detenidos nuevamente por cargos más graves.

La ley no aplica a personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos, incluidas aquellas que obtuvieron asilo o son beneficiarias del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

En el breve lapso en que la ley entró en vigor no se realizó ninguna detención.

Sus opositores, como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, temen que la ley pueda dar lugar a encasillamiento racial y a la separación de familias. Las filiales de la Unión Americana de Libertades Civiles en Texas y algunos estados vecinos emitieron una recomendación de no viajar a Texas un día después de que Abbott firmara la ley en diciembre. El aviso advierte de una posible amenaza a los derechos civiles y constitucionales al pasar por Texas.

¿Dónde se aplicaría la ley?

Algunos lugares están excluidos. No se pueden practicar detenciones en colegios públicos ni privados, lugares de culto, hospitales ni otros centros de atención médica, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresiones sexuales.

No está claro a dónde pueden ir los migrantes a los que se ordene marcharse. La ley dice que deben ser enviados a los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. Sin embargo, México ha dicho que no aceptará el regreso a su territorio de ningún migrante procedente del estado de Texas.