¿Cuál habría sido el motivo tras el tiroteo en escuela en Wisconsin? Lo que dice la Policía

Abundant Life es una escuela cristiana no denominacional —desde preescolar hasta secundaria— con aproximadamente 420 estudiantes, ubicada en Madison, la capital del estado.

Barbara Wiers, directora de relaciones escolares y de educación básica de la escuela, dijo que, cuando practican rutinas de seguridad, los líderes siempre anuncian que es un simulacro. Eso no ocurrió el lunes, la última semana antes de las vacaciones de Navidad.

Wiers dijo que la escuela no tiene detectores de metales, pero utiliza cámaras y otras medidas de seguridad.

“Él también perdió a alguien” , dijo Barnes sobre el padre. “Así que no vamos a apresurar la información. Nos tomaremos nuestro tiempo y nos aseguraremos de hacer nuestro trabajo con diligencia”.

Los investigadores creen que la atacante usó una pistola 9mm, dijo un agente a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para divulgar la investigación en curso.