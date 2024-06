Cumpleaños de Donald Trump se vuelve una exhibición de lealtad de seguidores y colegas republicanos

Antes de que Trump subiera al escenario, los organizadores sacaron un pastel de varios pisos mientras los asistentes lanzaban globos rojos y azules. El pastel tenía capas separadas con una gorra de béisbol con el eslogan “Make America Great Again” (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez) y el logotipo del Club 47, una bandera estadounidense, la frase “Born in the USA on Flag Day” (Nacido en Estados Unidos, el Día de la Bandera), una representación de Trump jugando al golf y el Despacho Oval con los marcos dorados habituales en muchas propiedades de Trump, así como los logotipos de Trump y de los republicanos.