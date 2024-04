De ascendencia puertorriqueña uno de los primeros jurados en el juicio penal contra Donald Trump

¿Quiénes fueron seleccionados como parte del jurado hasta ahora?

1 / 10 | FOTOS: Donald Trump se entrega a las autoridades en Nueva York. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró este martes no culpable de los 34 cargos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Storny Daniels. - The Associated Press

“Este caso no tiene nada que ver con sus políticas personales ... no es un referéndum sobre la presidencia de Trump o un concurso de popularidad o a quién van a votar en noviembre. No nos importa. Este caso trata sobre si este hombre rompió la ley”, dijo.

Trump sonrió, asintiendo exageradamente con la cabeza, cuando otra persona dijo que había leído dos de los libros del ex presidente, “The Art of the Deal” y “How to Get Rich”. El hombre, que dijo que algunos familiares de su esposa son cabilderos del Partido Republicano, dijo que no pensaba que hubiera algo que le impidiera ver el caso de manera justa.