Discusión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky termina con acusaciones de “jugar” con la Tercera Guerra Mundial

“No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy fuertes. Ahora mismo, tú no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una mala posición”, insistió mientras Zelensky intentaba interrumpirle.

Además, comentó que estaban “hablando muy alto”, a lo que Trump respondió que no era cierto y le mandó callar. “Ya has hablado bastante”, le dijo.“El problema es que te he dado poder para ser un tipo duro y no creo que serías un tipo duro sin Estados Unidos”, le espetó Trump antes de despedir a la prensa.